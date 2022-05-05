【精釀啤酒商機】啤酒銷售持續增長　精釀啤酒更有商機　料市場價值續增

啤酒市場龐大，疫下的在家經濟更帶動銷情。據外媒報道，全球最大的啤酒廠商百威英博（Anheuser-Busch InBev）於今年1至3月期間，由於消費者購買更多啤酒，並接受更高的價格，收入增長11.1%。

除了大規模生產的啤酒外，小型或獨立釀酒廠所製的精釀啤酒，其市場亦日益擴大。根據IMARC集團最新的精釀啤酒市場報告，精釀啤酒的通過手工工藝生產，味道更為獨特而備受關注。並指出，2021年全球精釀啤酒市場價值達1038.5億美元（約8148億港元）。

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調查在歐美、亞洲、拉丁美洲和中東等地，進行2022至2027年間全球行業的趨勢、市場份額和規模等的預測。其發現，由於精釀啤酒商更容易設計特別的口味，例如辣味、甜味、酸味、蜂蜜味、果味等，吸引更多消費者選擇。

另外消費者對低酒精飲品的需求提高，亦推動了精釀啤酒市場。加上餐廳、酒店更常使用精釀啤酒，以求讓菜單更獨特，成為另一個重要增長誘因。故集團預計，於2027年精釀渒酒的市場價值將達至2006.2億美元（約15,746億港元），2022至2027年的複合年增長率為2.7%。

責任編輯：馬意文