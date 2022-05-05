【金價走勢】星展專家料今年底金價衝2200美元 逾15%潛在升幅

▲ 美息高企不利黃金，但星展的專家仍料金價於年底闖2200美元。

聯儲局終加息半厘，為超過20年最重手加息幅度，投資者對市場贏家輸家逐個捉，黃金普遍被視為失寵，因揸金沒有利息。雖然儲局主席鮑威爾淡化下次加0.75厘機會，令金價今早（5月5日）從低位反彈，但每盎斯金價仍未重返1900美元關。疊加俄羅斯入侵烏克蘭逾兩個月，引爆的危機雖不斷發酵，但金價早已失守2000美元心理大關。不過，星展的專家卻以4大主因，仍維持至今年底黃金的目標價格為每盎司2200美元的預測，如以現價約為1891美元計，意味有超逾15%的潛在漲幅。

多國囤積黃金 對冲地緣政治風險

星展銀行豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳回應本報查詢指，仍看好金價的理據包括：（1）對冲地緣政治風險：黃金成為更有效的對冲工具，對冲新興市場國家地緣政治風險。俄烏情況繼續推動市場對黃金的避險需求。以2014年烏克蘭及其周邊地區局勢情況作為參考，黃金價格於當時一個月內攀升了100美元，漲幅達到7%。而從2014年起，俄羅斯的黃金儲備量，已經超過美國國債的持有量，新興市場央行也不斷囤積黃金儲備，反映新興市場國家在政治局勢加劇的情況下，對黃金作為貨幣多元化工具的需求。

（2）抗通脹收保值增值之效：通脹率在短期內仍會保持在較高位，將支撑黃金作為通脹對冲的需求。從2021年開始，利率不斷上升，美元保持堅挺，但黃金仍保持強勁的需求，此現象尤其於去年第四季度更為明顯。由於油價今年已升超過30%，截至4月底更重上100美元，全球多國仍出現供應鏈緊張，甚至中斷的情況，加上疫情後的強勁復甦，更令環球通脹情況加劇。正因通脹率在短期內仍保持在較高位，這將支撑黃金作為通脹對冲的需求，同時黃金首飾消費的需求亦保持強勁。

疫情礙勘探 致黃金供不應求

（3）供不應求：黃金作為稀缺資源，供應量受影響。據世界黃金協會（World Gold Council，WGC）的資料顯示，過去一年所有需求增長10% ，重回接近2019年的水平。相比2020年，來自央行的需求高出82%，珠寶加工高出67%，酒吧和紀念幣投資高出31%，技術投資高出9% 。過去兩年，疫情影響礦業公司勘探計劃，適逢大型金礦日漸老化，影響黃金生產商的投資項目。在供不應求的環境下，其價格難免持續上升。

（4）金價被低估：星展測試黃金作為對冲工具的相對價值，並與其他資產作比較，包括黃金作為保值的價值儲存工具（商品）、黃金相對資產定價（標普指數的市盈率），以及黃金與其它收益率（股息收益率、債券收益率、聯邦基金利率）的機會成本，考慮現時實際利率的情況，黃金價格相對以上資產仍被低估5%。

謝佩芳補充， 基於以上各因素，再者，利率不斷上調，黃金的價值相對被估低，遂維持今年底黃金目標價挑戰2200美元的預測。而外電指，高盛的預測更牛，料金價年底闖2500美元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪