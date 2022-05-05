【烏克蘭戰爭】烏克蘭民眾大讚約翰遜是英雄 南部小鎮為佢改街名

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，英國首相約翰遜於4月初突訪烏克蘭，屬首位訪問當地的七國集團（G7）領袖。外媒報道指，烏克蘭南部小鎮打算將其中一條街道命名為「約翰遜街」，表彰英國在戰爭期間，向烏克蘭提供充裕援助。

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外媒報道指，烏克蘭南部敖德薩（Odessa） 郊區的Fontanka鎮，其中一條街目前以俄羅斯著名詩人馬雅可夫斯基（Vladimir Mayakovsky）名字命名。當地市議會宣布，將街道名稱改為「Boris Johnson Street」（вулиця Бориса Джонсона），表彰英國向烏克蘭提供軍事援助。

當地委員會讚揚約翰遜大力反對俄羅斯入侵、對俄實施制裁、及向烏克蘭提供國防支持。

據悉，當地民眾很支持約翰遜，對市議會改街名決定感到興奮。62歲的Alex Lerner指，約翰遜是非常堅強、聰明及勇敢的人，讚同將街道改名「約翰遜街」，稱約翰遜是幫助烏克蘭的海外英雄。

Lerner又將約翰遜與英國前首相丘吉爾（Winston Churchill）相比，認為二人都被外界覺得古怪，但作出一番成就。

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Raisa Stayanova女士稱讚約翰遜髮型獨特，認為他絕對是可造之材。她指自己對政治不太關心，不清楚英國的「派對門」事件，強調約翰遜是首位與烏克蘭同一陣線、毫不吝惜援助烏克蘭，坦白自己最喜愛約翰遜。

約翰遜周二（3日）在烏克蘭議會發表視像講話，是俄烏戰爭爆發以來，首位在烏議會發言的西方領袖。他仿傚偶像丘吉爾在二戰時，英國面對納粹入侵的演講，指「這是烏克蘭最好的時刻」（This is Ukraine's finest hour）， 將被後代銘記及憶述，又指烏克蘭會戰勝俄羅斯獲得自由。

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責任編輯:郭麗明