  • 27°C
香港時間 : 2022505日 (四) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白石角Silicon Hill第一期戶型公開　共576伙主打兩房　最細開放式戶約230呎起

股樓投資 16:25 2022/05/05

分享：

分享：

由新地發展的白石角項目Silicon Hill料短期登場，發展商率先公布項目戶型及間隔詳情。新地代理總經理胡致遠表示，第1期「Silicon Hill」由5座11層高的低密度住宅大樓組成，合共提供576個住宅單位，標準分層單位佔項目整體單位約90%，間隔由開放式至三房。

若仔細分類，Silicon Hill第1期共設有12種戶型，開放式廚房單位涵蓋開放式、一房、一房連書房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室、三房（一套）及三房（一套）連儲物房間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房、三房及三房（一套）連儲物房間隔；餘下逾10%為住宅大樓之特色單位，包括平台花園單位及頂層單位。

胡致遠續指，項目主打戶型為兩房間隔，兩房或以下的戶型佔標準分層單位約七成，而開放式戶型實用面積約230平方呎，僅佔項目極少量。他又透露，第1期「Silicon Hill」售樓說明書籌備工作已屆尾聲，並視乎預售樓花同意書的批出進度再作公布，預料項目將於月內推售，首批推售的單位將涵蓋項目的主打戶型。

提及樓市，胡致遠指，鑑於美國聯儲局加息，現時本地市場過半的物業已完成按揭供款，市民資金充裕，加上疫情緩和及經濟重上軌道，疫情亦令市民對新盤質素的要求提高，相信本港樓市剛性需求仍然強大。

瑞銀對港股看法審慎樂觀 推薦7隻資產負債表強勁股份【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 Silicon Hill 白石角 預售樓花同意書 新地

上一篇文章

摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份

下一篇文章

【中概股風波】 SEC再出手！ 將88隻中概股列入「預摘牌名單」 京東、B站、小鵬等上榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款