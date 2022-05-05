白石角Silicon Hill第一期戶型公開　共576伙主打兩房　最細開放式戶約230呎起

由新地發展的白石角項目Silicon Hill料短期登場，發展商率先公布項目戶型及間隔詳情。新地代理總經理胡致遠表示，第1期「Silicon Hill」由5座11層高的低密度住宅大樓組成，合共提供576個住宅單位，標準分層單位佔項目整體單位約90%，間隔由開放式至三房。

若仔細分類，Silicon Hill第1期共設有12種戶型，開放式廚房單位涵蓋開放式、一房、一房連書房、兩房、兩房連儲物房、三房、三房連化妝室、三房（一套）及三房（一套）連儲物房間隔，而標準廚房單位涵蓋兩房、三房及三房（一套）連儲物房間隔；餘下逾10%為住宅大樓之特色單位，包括平台花園單位及頂層單位。

胡致遠續指，項目主打戶型為兩房間隔，兩房或以下的戶型佔標準分層單位約七成，而開放式戶型實用面積約230平方呎，僅佔項目極少量。他又透露，第1期「Silicon Hill」售樓說明書籌備工作已屆尾聲，並視乎預售樓花同意書的批出進度再作公布，預料項目將於月內推售，首批推售的單位將涵蓋項目的主打戶型。

提及樓市，胡致遠指，鑑於美國聯儲局加息，現時本地市場過半的物業已完成按揭供款，市民資金充裕，加上疫情緩和及經濟重上軌道，疫情亦令市民對新盤質素的要求提高，相信本港樓市剛性需求仍然強大。

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