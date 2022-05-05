【中概股風波】 SEC再出手！ 將88隻中概股列入「預摘牌名單」 京東、B站、小鵬等上榜

美國證券交易委員會（SEC）再以《外國公司問責法》（HFCAA）將88家中概股公司列入「預摘牌名單」，當中包括不少大型企業，如京東集團（09618，美﹕JD）、拼多多（美﹕PDD）和嗶哩嗶哩（09626，美﹕BILI）等中概股均入列，現時名單上的中概股數量升至105家。

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SEC以無法查閱這些公司的審計報告為由，將以下公司列入「預摘牌名單」，包括京東、拼多多、嗶哩嗶哩、網易（09999，美﹕NTES）、小鵬汽車（09868，美﹕XPEV）、蔚來（09866，美﹕NIO）、華能國電（00902，美﹕HNP）、中國鋁業（02600，美﹕ACH）、滿幫（美﹕YMM）、騰訊音樂（美﹕TME）、汽車之家（02518，美﹕ATHM）、華住集團（01179，美﹕HTHT）、中通快遞（02057，美﹕ZTO）、攜程集團（09961，美﹕TCOM）、東方航空（00670，美﹕CEA）、南方航空（01055，美﹕ZNH）、有道（美﹕DAO）、寶尊電商（09991，美﹕BZUN）、科興生物（美﹕SVA）等共88家。

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SEC指出，上述88家中概股，必須在5月25日前提交證據，證明公司不具備被退市的理由，否則將被列入「確定退市」名單。

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記者：郭秀慧