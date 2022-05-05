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【美股焦點】蓋茨：馬斯克可能會令Twitter變得更差　回應做空Tesla與氣候變化無關

股市 16:20 2022/05/05

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蓋茨：馬斯克可能會令Twitter變得更差　回應做空Tesla與氣候變化無關

昔日世界首富、微軟（美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）早前曾邀請最新登榜的世界首富、Tesla（美：TSLA）的創辦人馬斯克（Elon Musk）洽談合作。惟其後馬斯克因為蓋茨沽空Tesla而拒絕洽談，近日比爾蓋茨在接受數個訪問時，亦頻頻回應馬斯克的新舉動。當中，蓋茨談及馬斯克收購Twitter（美：TWTR）一事，他認為未來Twitter在馬斯克的指導下會變成什麼樣子仍屬未知，Twitter可能會變得更差。

蓋茨表示，馬斯克在經營Tesla以及SpaceX的記錄都非常令人吃驚，因為他組建一個優秀的工程師團隊，並令這個團隊真正更好地展示他們的價值。但如果只是需要金錢以及聘請到優秀的人才就足夠，那麼任何人都能像他一樣優秀，因此實際上馬斯克可能會令Twitter變得更差。

不過，他指，目前為止仍不能判斷Twitter後續的發展會如何，並指應該對此保持開放的心態，永遠不要低估馬斯克。

在回應為何要做空Tesla時，蓋茨反駁指，做空Tesla並不能表明他對環境或氣候變化的態度，他認為這一做空與氣候變化無關。他指，電動車普及會令該行業競爭更加激烈，因此電動車普及度提高，與公司的估值無限上升是存在差異的。

相關文章：【TSLA】馬斯克拒絕與蓋茨洽談慈善或氣候變化合作　全因蓋茨沽空Tesla

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社交平台 比爾蓋茨 電動車 馬斯克 Twitter（美：TWTR） 氣候暖化 Tesla SpaceX Twitter 沽空

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