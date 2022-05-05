【香港零售】3月零售銷售額跌13.8%　遜市場預期

▲ 3月份本港疫情嚴峻，拖累零售市道。（資料圖片）

政府統計處今日發表最新的零售業銷貨額數字，３月份銷貨額按年下跌13.8%，遜市場預期的跌12.6%；而網上銷售則佔總銷貨額的11.7%。

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今年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為238億元，較去年同月下跌13.8%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.6%。在３月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.7%，臨時估計為28億元，按年上升30.9%。



扣除價格變動後，今年３月的零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月下跌16.8%。今年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計為按年下跌10.4%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年3月與去年同月比較，其他未分類消費品的銷貨價值下跌1.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌4.5%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌3.3%）；百貨公司貨品（下跌16.9%）。

錄得較大跌幅的類別有珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，跌36.8%；而鞋類、有關製品及其他衣物配件甚至大挫55.4%。錄得升幅的只有超級市場貨品，銷貨價值上升2.6%。

政府發言人表示，由於本地第五波疫情及因而實施的社交距離措施繼續約束市面人流和打擊消費氣氛，零售業總銷貨價值在三月按年進一步急跌。

展望未來，發言人指出近期本地疫情改善，社交距離措施得以逐步放寬，加上四月初發放的第一期電子消費券，將為零售業帶來支持。因此社會各界務須繼續與政府齊心合力，進一步穩定本地疫情。

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責任編輯：葉泳珊

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