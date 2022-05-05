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錦上路站柏瓏第二期名「柏瓏II」　已獲批售樓紙　涉805伙料短期登場

股樓投資 16:12 2022/05/05

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由信置、中國海外及嘉華國際合作發展的錦上路站住宅項目「柏瓏I」早前展開兩輪銷售，項目在短短6日速沽710伙，佔全盤單位數量逾99%，銷情理想下，發展商迅速部署項目第二期銷售。發展商宣布，項目第二期將命名為「柏瓏II（GRAND MAYFAIR II）」，預計短期展開銷售步伐。

中國海外地產董事總經理游偉光指，柏瓏II已經獲批預售樓花同意書，並將於短期內登場。柏瓏II由3幢大樓、共5座組成，包括第1、7、8、9、10座，共提供805伙。他指出，柏瓏II為項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住客信步可達錦上路站，十分方便。柏瓏II住客同樣尊享大型園林會所「LAKE MAYFAIR」，項目花園園林及遊樂空間逾26萬平方呎，另雙會所「LAKE MAYFAIR」面積更逾3.7萬平方呎，提供多項多元化設施，令住戶盡享湖畔式度假及健康舒泰生活。」

柏瓏I示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

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