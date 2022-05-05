【美國疫情】已累計100萬人染疫離世 等同第10大城市人口

美國新冠肺炎疫情早前有所回落，但近日再次出現升溫。有美國媒體報道指，美國累計新冠死亡人數已達100萬人，數目相當於美國第10大城市聖荷西人口。美國醫學專家表示，數目多得令人震驚，並指新冠疫情遠未結束。

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美國全國廣播公司（NBC）引用整合所得數據指，美國新冠累計死亡人數已於周三（4日）超越100萬。即美國在錄得首宗確診病例27個月後，染疫離世人數已相當於美國第10大城市加州聖荷西（San Jose）人口。

美國最近數周新冠死亡增長有所放緩，保持每日約新增360人水平。惟累計死亡人數依然冠絕全球，而排在其後的巴西，累計染疫離世人數剛逾66萬。華盛頓大學醫學院健康指標及評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）所長Christopher Murray表示，如此多民眾死亡的現實依然令人震驚，並警告新冠疫情遠未完結。

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NBC亦報道，紐約州過去一個月新冠住院患者數目激增，該州住院人數自2月下旬以來首次逾2,000人，按月增153%。紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul） 周三表示，該州目前共有2,119名新冠病人需住院，當日亦新增9,139宗確診個案。

紐約市本周亦將其新冠警報級別由低，提升至中等水平，警告若再提至高位水平，或重推口罩令。

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責任編輯：李俊儀