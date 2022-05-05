【美元定存】3個月美元定存最高息1.68厘 大小行急進加息吸存款

▲ 甫踏入5月，暫有4間港銀齊加美元定期存款，市料業界仍憂美國縮表後鬧美元荒。

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5月開局短短3個交易天，暫有4間大小行加美元定期存款息，包括今天（5月5日）全面加短中長息的招商永隆，上海商業銀行及交銀香港齊於昨天（4日）加息。工銀亞洲更率先於本周二（3日）提高3個月或以上美元定存息，目前該行最高美元定存息是1年期，上調0.2厘至1.6厘，但最矚目的是，這中資大行把入場費從10萬元（美元，下同）急降至只須1.5萬元。

此外，儲局放鴿，專家今早爭相下調儲局的激進加息幅度，美滙指數也失守103關，花旗料美滙指數於短期回落至101。尚幸大小港銀仍勇於加美元定存息，例如招商永隆勁加9個月年息0.5厘至1.9厘，市料業界仍關注美元有流動性風險，遂早作布局，尤其是下月起美國開始縮表收水。

誠然，不少銀行搶閘在儲局議息前出招，猛搶攻美元定存息，甚至連發鈔行也罕有作突擊推特惠息。中銀香港 （02388） 於上周五（4月29日）已連環推3個高息計劃，1年息率有1.38厘、半年年息享1.28厘、3個月年息有1.1厘，門檻僅1000美元的合資格新資金，但特優定存屬限時優惠，額滿即止。該行另有為以上3個存期較低息的選擇。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，聯儲局將聯邦基金利率上調50個基點至0.75厘到1厘。相對於市場對75個基點或更大幅度的加息概率的預期，現時的加息幅度算是鴿派的决定。會後聲明非常接近該行和市場的預期，委員會預計目標利率區間的持續上調將是適當的，保留了通脹不確定性的上行風險措辭，以及與地緣政治發展相關的經濟下行風險，各風險因素添加了疫情相關的限制。

廖嘉豪預期，未來三次儲局議息會議，或會每次分別加息50點子。展望美滙指數走向，3個月內預測為101.04；6至12個月目標料為99.72。

星展：美滙指數下一阻力位為105

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡今午回應本報查詢認為，短期内，美滙指數的走勢取決於三大因素。第一，美國通脹和就業數據會否驅使聯儲局進一步大幅加息；第二，內地疫情是否持續惡化，從而推升避險需求；第三，俄烏事件是否持續發酵，從而推高能源價格，並壓低歐元和英鎊。若儲局保持較鷹派，同時，內地疫情和俄烏事件續發酵，美滙指數或仍保持堅挺，下一個阻力位為105左右，年底目標價暫為101。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪