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【ET講股通】梁耀康：聯儲局打開口牌（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:17 2022/05/05

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聯儲局一如預期加息0.5厘，未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指升932點，港股今早跟隨高開293點，開市後曾升逾400點，其後升勢回順，恒生指數半日升137點，報21006點，成交596億元。恒指午後回軟轉跌。美團 （03690） 靠穩，小米 （01810） 升逾2%；藥明生物 （02269） 逆市跌逾5%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：21 - 今日大市市況速覽　美國聯儲局議息結果出爐
02：00 - 美匯指數、美國10年期債息要留意
02：46 - 港股科技股未有新政策落實　美團 （03690） 、京東 （09618） 受壓
04：10 - 逾80隻中概股被美國列入預定摘牌名單　拖累港股氣氛
04：53 - 恒指高開後未有太大動力　港股「牛皮」下行壓力不大　
07：15 - 美匯指數上行趨勢未扭轉料繼續強　本港料有資金流走壓力
08：22 - 美國聯儲局6月收水縮表　油價抽上、如供應鏈繼續受壓料通脹維持高水平
10：50 - 美股仍待觀望、有機會反彈後受壓　宜買石油等實體資產
11：48 - 港股繼續睇商品類　中海油 （00883） 買賣策略
12：36 - 金價企穩、紫金礦業 （02899） 見升軌可跟進　 可留意煤炭股
14：57 - 潛力股推介：滙豐 （00005）
15：45 - 金融股中銀香港 （02388） 亦可吼　業績勝預期值得考慮
17：12 - 百威亞太 （01876） 要小心　上行空間不大
18：44 - 觀眾問股：富豪產業信託 （01881） 、朗廷 （01270） 、國泰航空 （00293） 如炒同外地通關，房託股及國泰點揀？
21：05 - 領展 （00823） 可留意　短期上望1元至2元升幅
21：54 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？
24：01 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 點解跌咁多？
25：55 - 觀眾問股：加息不多　滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、友邦 （01299） 會回軟？
27：12 - 港股收市市況速報　留意美匯指數整固後會否再抽上

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3245295

——————————————————————————————————————————

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，聯儲局議息有驚喜，主席鮑威爾指未來兩次議息會加息0.5厘，暫時掃除市場對加息0.75厘的疑慮，扭轉美股局面，股市拉升，美滙指數和美10年債息在議息後稍為回調。

港股稍弱，科網股在欠缺實質政策出台下，股價偏軟。此外，88隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」，拖累港股氣氛。因此，恒指今日高開後未見提振作用，走勢牛皮，下行壓力並不大，在21000點水平整固，留意科網股能否守得住上周低位而企穩。

後市留意美滙及美10年債息

目前除留意中資股外，應關注美滙指數及美國10年期債息，兩者下跌後若能企穩，上升趨勢便不易扭轉，因為美國未來數月料將續加息半厘，令美滙較強。留意儲局6月開始縮表，才是真正收水。目前美國就業強勁，但供應鏈問題受壓、油價高企，將令通脹持續維持高水平，故在加息和收水同時進行下，美股是否築底，仍有待觀望。

可吼商品類股份　趁回調吸納

在投資策略方面，可吼商品類股份，留意油股會否回調，建議中海油 （00883） 可在10至11元買入，惟若失守上升軌則要小心，宜先沽貨離場。在金價反彈下，可趁股價回調時買入紫金 （02899） ，並以10.6元為止蝕位。

此外，金融相關股會受惠加息，亦可留意。如滙豐 （00005） 可待調整時收集，若失守上升軌47.5元水平，可考慮沽出部分貨離場。又如中銀香港 （02388） ，業績好過預期，待高位整固後亦可考慮。

百威亞太 （01876） 業績佳，股價今日急彈，但前景未算太好，如3月起受內地封城影響，而毛利亦有向下行迹象，故留意不宜高追，上行空間不大。

恒指收市跌76點，報20793點，大市成交續弱，全日1,007億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰富豪產業信託、朗廷、國泰航空、李寧、藥明生物、滙豐、中銀香港、友邦，立即觀看

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欄名 : ET講股通

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