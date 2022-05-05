【ET講股通】梁耀康：聯儲局打開口牌（附time code）（第二版︰加入文字內容）

聯儲局一如預期加息0.5厘，未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指升932點，港股今早跟隨高開293點，開市後曾升逾400點，其後升勢回順，恒生指數半日升137點，報21006點，成交596億元。恒指午後回軟轉跌。美團 （03690） 靠穩，小米 （01810） 升逾2%；藥明生物 （02269） 逆市跌逾5%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：21 - 今日大市市況速覽 美國聯儲局議息結果出爐

02：00 - 美匯指數、美國10年期債息要留意

02：46 - 港股科技股未有新政策落實 美團 （03690） 、京東 （09618） 受壓

04：10 - 逾80隻中概股被美國列入預定摘牌名單 拖累港股氣氛

04：53 - 恒指高開後未有太大動力 港股「牛皮」下行壓力不大

07：15 - 美匯指數上行趨勢未扭轉料繼續強 本港料有資金流走壓力

08：22 - 美國聯儲局6月收水縮表 油價抽上、如供應鏈繼續受壓料通脹維持高水平

10：50 - 美股仍待觀望、有機會反彈後受壓 宜買石油等實體資產

11：48 - 港股繼續睇商品類 中海油 （00883） 買賣策略

12：36 - 金價企穩、紫金礦業 （02899） 見升軌可跟進 可留意煤炭股

14：57 - 潛力股推介：滙豐 （00005）

15：45 - 金融股中銀香港 （02388） 亦可吼 業績勝預期值得考慮

17：12 - 百威亞太 （01876） 要小心 上行空間不大

18：44 - 觀眾問股：富豪產業信託 （01881） 、朗廷 （01270） 、國泰航空 （00293） 如炒同外地通關，房託股及國泰點揀？

21：05 - 領展 （00823） 可留意 短期上望1元至2元升幅

21：54 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？

24：01 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 點解跌咁多？

25：55 - 觀眾問股：加息不多 滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、友邦 （01299） 會回軟？

27：12 - 港股收市市況速報 留意美匯指數整固後會否再抽上

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，聯儲局議息有驚喜，主席鮑威爾指未來兩次議息會加息0.5厘，暫時掃除市場對加息0.75厘的疑慮，扭轉美股局面，股市拉升，美滙指數和美10年債息在議息後稍為回調。

港股稍弱，科網股在欠缺實質政策出台下，股價偏軟。此外，88隻中概股被美國列入「預定摘牌名單」，拖累港股氣氛。因此，恒指今日高開後未見提振作用，走勢牛皮，下行壓力並不大，在21000點水平整固，留意科網股能否守得住上周低位而企穩。

後市留意美滙及美10年債息

目前除留意中資股外，應關注美滙指數及美國10年期債息，兩者下跌後若能企穩，上升趨勢便不易扭轉，因為美國未來數月料將續加息半厘，令美滙較強。留意儲局6月開始縮表，才是真正收水。目前美國就業強勁，但供應鏈問題受壓、油價高企，將令通脹持續維持高水平，故在加息和收水同時進行下，美股是否築底，仍有待觀望。

可吼商品類股份 趁回調吸納

在投資策略方面，可吼商品類股份，留意油股會否回調，建議中海油 （00883） 可在10至11元買入，惟若失守上升軌則要小心，宜先沽貨離場。在金價反彈下，可趁股價回調時買入紫金 （02899） ，並以10.6元為止蝕位。

此外，金融相關股會受惠加息，亦可留意。如滙豐 （00005） 可待調整時收集，若失守上升軌47.5元水平，可考慮沽出部分貨離場。又如中銀香港 （02388） ，業績好過預期，待高位整固後亦可考慮。

百威亞太 （01876） 業績佳，股價今日急彈，但前景未算太好，如3月起受內地封城影響，而毛利亦有向下行迹象，故留意不宜高追，上行空間不大。

恒指收市跌76點，報20793點，大市成交續弱，全日1,007億元。

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