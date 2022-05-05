【ET講股通】梁耀康：聯儲局打開口牌（附time code）

聯儲局一如預期加息0.5厘，未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指升932點，港股今早跟隨高開293點，開市後曾升逾400點，其後升勢回順，恒生指數半日升137點，報21006點，成交596億元。恒指午後回軟轉跌。美團 （03690） 靠穩，小米 （01810） 升逾2%；藥明生物 （02269） 逆市跌逾5%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：21 - 今日大市市況速覽 美國聯儲局議息結果出爐

02：00 - 美匯指數、美國10年期債息要留意

02：46 - 港股科技股未有新政策落實 美團 （03690） 、京東 （09618） 受壓

04：10 - 逾80隻中概股被美國列入預定摘牌名單 拖累港股氣氛

04：53 - 恒指高開後未有太大動力 港股「牛皮」下行壓力不大

07：15 - 美匯指數上行趨勢未扭轉料繼續強 本港料有資金流走壓力

08：22 - 美國聯儲局6月收水縮表 油價抽上、如供應鏈繼續受壓料通脹維持高水平

10：50 - 美股仍待觀望、有機會反彈後受壓 宜買石油等實體資產

11：48 - 港股繼續睇商品類 中海油 （00883） 買賣策略

12：36 - 金價企穩、紫金礦業 （02899） 見升軌可跟進 可留意煤炭股

14：57 - 潛力股推介：滙豐 （00005）

15：45 - 金融股中銀香港 （02388） 亦可吼 業績勝預期值得考慮

17：12 - 百威亞太 （01876） 要小心 上行空間不大

18：44 - 觀眾問股：富豪產業信託 （01881） 、朗廷 （01270） 、國泰航空 （00293） 如炒同外地通關，房託股及國泰點揀？

21：05 - 領展 （00823） 可留意 短期上望1元至2元升幅

21：54 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？

24：01 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 點解跌咁多？

25：55 - 觀眾問股：加息不多 滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、友邦 （01299） 會回軟？

27：12 - 港股收市市況速報 留意美匯指數整固後會否再抽上

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