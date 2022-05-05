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【ET講股通】梁耀康：聯儲局打開口牌（附time code）

股市 16:40 2022/05/05

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聯儲局一如預期加息0.5厘，未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指升932點，港股今早跟隨高開293點，開市後曾升逾400點，其後升勢回順，恒生指數半日升137點，報21006點，成交596億元。恒指午後回軟轉跌。美團 （03690） 靠穩，小米 （01810） 升逾2%；藥明生物 （02269） 逆市跌逾5%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：21 - 今日大市市況速覽　美國聯儲局議息結果出爐
02：00 - 美匯指數、美國10年期債息要留意
02：46 - 港股科技股未有新政策落實　美團 （03690） 、京東 （09618） 受壓
04：10 - 逾80隻中概股被美國列入預定摘牌名單　拖累港股氣氛
04：53 - 恒指高開後未有太大動力　港股「牛皮」下行壓力不大　
07：15 - 美匯指數上行趨勢未扭轉料繼續強　本港料有資金流走壓力
08：22 - 美國聯儲局6月收水縮表　油價抽上、如供應鏈繼續受壓料通脹維持高水平
10：50 - 美股仍待觀望、有機會反彈後受壓　宜買石油等實體資產
11：48 - 港股繼續睇商品類　中海油 （00883） 買賣策略
12：36 - 金價企穩、紫金礦業 （02899） 見升軌可跟進　 可留意煤炭股
14：57 - 潛力股推介：滙豐 （00005）
15：45 - 金融股中銀香港 （02388） 亦可吼　業績勝預期值得考慮
17：12 - 百威亞太 （01876） 要小心　上行空間不大
18：44 - 觀眾問股：富豪產業信託 （01881） 、朗廷 （01270） 、國泰航空 （00293） 如炒同外地通關，房託股及國泰點揀？
21：05 - 領展 （00823） 可留意　短期上望1元至2元升幅
21：54 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？
24：01 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 點解跌咁多？
25：55 - 觀眾問股：加息不多　滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、友邦 （01299） 會回軟？
27：12 - 港股收市市況速報　留意美匯指數整固後會否再抽上

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即收看→https：//video.hket.com/video/3245295

欄名 : ET講股通

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