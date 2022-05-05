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豪宅獨憔悴　上月山頂南區僅4宗買賣　創2016年1月後新低

股樓投資 15:41 2022/05/05

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近期樓市交投增多，發展商接連推盤，但豪宅市道未見起動，據美聯物業統計，上月山頂南區僅錄4宗買賣，較上月13宗，大跌近七成，亦創2016年1月以來新低。而期內成交額則錄3.53億元，按月大減近八成。   

美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義說，上月區內交投量極低，相信受疫情、外圍政經因素影響，但預計隨着疫情緩和、經濟逐步回復正常，山頂南區豪宅交投有望重拾升軌。他續說，上月區內租賃需求同樣疲弱，租賃個案涉及的金額僅約260萬元，較3月的813萬元，跌約68%。 

不過，方富義相信隨着市場氣氛回升，新盤陸續部署推售，將有望帶動豪宅市場表現，故料山頂南區樓市表現將會從4月的低位反彈回升。 

延伸閱讀【美國加息】港元一個月拆息（HIBOR）料上升　業主供樓貴幾多？【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 南區 美聯物業

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