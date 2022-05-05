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【投保優惠】保誠推新分紅產品　設分拆保單及轉換貨幣選項

股市 15:24 2022/05/05

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保誠推新分紅產品，可分拆保單及轉換貨幣。

保誠 （02378） 推出「雋富多元貨幣計劃」，該計劃是一項設有3年或5年供款年期的終身股東全資分紅計劃，可協助客戶累積財富並同時提供人壽及意外身故保障。產品具備「開枝散葉選項」，讓客人可多次分拆保單成數份、無限次更換受保人及委任後備受保人，以確保財富能夠一直傳承。

保單設有貨幣可轉換選項，客戶可多次轉換保單貨幣至美元、港元、人民幣、澳元、加元或英鎊共6種貨幣，以配合子女海外升學或自己到外地生活等人生計劃。保單又提供紅利鎖定選項，讓投保人鎖定保單收益並保障終期紅利，兼可按財務需要隨時提取戶口內的現金。

今天起至5月27日推廣期內成功投保「雋富多元貨幣計劃」（港元／美元 /人民幣計劃），客戶可享高達18%首年年度化保費回贈。

保誠首席市場拓展及保險夥伴銷總監吳詩雅表示，疫情下客戶危機意識增加，帶動自願醫保與危疾保險的查詢上升，客人甚至會主動聯絡保誠。她續指，公司未來策略會集中在本地市場，尤其聚焦於健康與保障型產品， 以及具可傳承特點的儲蓄產品。吳詩雅又透露，保誠去年全年的自願醫保及延期年金銷售表現佳，前者年度化保費銷售額按年大增三倍，佔據市場頭3位。

調查指三分一受訪者投資風險取向較去年保守

另外，保誠公佈「財富傳承規劃調查」結果，發現高達87%受訪者認同財富傳承規劃的重要性，逾半受訪者的儲蓄目標是「以備不時之需」及「提升生活質素」。但54%受訪者仍未開始規劃。另外，14% 受訪者認為要在自己或家人突然遇上不幸如意外、疾病等時，才適合作財富傳承規劃。

調查亦發現疫情令市民的財富管理態度有所轉變，76%受訪者表示他們的財富於過去兩年疫情期間並無增加。財富明顯減少的受訪者則佔近三成，平均跌幅約22%。在最近疫情及經濟環境影響下，約三分一受訪者的投資風險取向較去年保守，81%表示自己的理財策略有所改變，例如投資低風險產品（35%）、轉持現金減少投資（27%）及投資流動性高的產品（19%）。

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