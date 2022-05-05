▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：下調今年底人民幣兌美元預測至6.9水平 未來幾月或見7算

美國加息0.5厘，並落實縮表路徑，美匯指數高企102以上。人民幣兌美元最近兩周由6.4水平急劇走弱至6.6水平，跌幅近4%。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預期未來幾個月人民幣對美元會進一步走弱，或許會在年中觸及7算重要關口，但在年底可能回到6.9。她預期到年底中國經濟增長勢頭或將企穩反彈，市場信心可能有所改善。

汪濤表示，美元走強和日元大幅貶值，加上中國經濟疲軟、出口走弱、中美利差縮窄、以及資本外流等因素都給人民幣匯率帶來了下行壓力。不過，她預計下半年中國防疫政策可能有所放鬆、拖累逐漸消退，經濟增長勢頭企穩反彈，市場信心逐漸恢復。

料央行將出招防人幣單邊貶值

該行相信人行不會將人民幣貶值作為拉動經濟增長的工具，而央行仍有穩定匯率的諸多工具，包括可以進一步下調外匯存款準備金率，還可以增加在岸市場（例如提升遠期售匯的外匯風險準備金）和離岸市場做空人民幣的成本（包括例如提高香港離岸人民幣的CNH HIBOR利率）。再者，人行還可以加強資本外流管控力度，包括限制國內銀行和公司對海外放貸，鼓勵國內市場主體增加結匯等。

汪濤表示，央行會避免市場對於人民幣形成持續的單邊走勢預期，因為這將導致金融市場劇烈波動。此外，匯率穩定也是中美第一階段貿易協議中的一部分內容，也符合人民幣國際化的長期戰略。

大約三周前，汪濤表示，由於中國疫情爆發，導致多地先後封城，已將中國全年經濟增長預測從5%下調至4.2%，而年底人民幣兌美元匯率將走弱至6.6水平。目前她再下調將年底人民幣對美元的預測從6.6調至6.9，2023年底預測調至6.7。

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編輯：姚卓然