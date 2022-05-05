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【清零政策】法興將本港至少12名銀行家遷移至新加坡　作為亞洲總部的後備地點

Hot Talk 15:15 2022/05/05

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【清零政策】法興將本港至少12名銀行家遷移至新加坡　作為亞洲總部的後備地點

外電引述消息報道，雖然新加坡對於海外聘用實施嚴格控制，但法興銀行（Société Générale）已與新加坡政府達成協議，將會把本港至少12名銀行家遷移至新加坡。報道指，法興對消息拒絕置評。

美銀據報正審視將香港業務及員工遷至新加坡【下一頁】

消息稱，法興香港員工對於防控措施持續感到壓力，因此將員工遷至新加坡的行徑將於年內實行，法興同時會將新加坡辦公室設計成法興亞洲總部的後備地點，一旦香港再收緊防疫，法興可暫時將員工遷至新加坡，以確保業務的延續性。

法興仍保留香港的亞洲總部地位

報道指，新加坡政府視法興是次將銀行家從港遷星視為機遇，相信可以吸引更多財金人才，符合政府將新加坡打造成區域金融中心的目標。法興仍保留香港的亞洲總部地位，並希望有一日可將遷往新加坡的員工，調回香港。

由於香港跟隨中國採取「清零」政策，多家國際金融機構紛紛將員工調離香港。隨法興外，美銀、摩根大通、花旗等近月均將部分高層從香港遷移至新加坡。

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