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英倫銀行加息至1厘 對抗通脹高企（第二版）

環球社會熱點 19:49 2022/05/05

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全球面對通貨膨脹壓力，各國央行有意加息抗擊生活成本上升。英國央行英倫銀行宣布加息25點子，至1厘的13年高位，希望抑制通脹。英國加息之後，200萬戶按揭業主同樣面臨更高還款額的壓力。

（第二版更新加息決定）

英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬 【下一頁】

繼美國聯儲局及澳洲央行宣布加息後，英倫銀行周四（5日）宣布加息0.25厘，推至13年來新高1厘。今次是英國自去年12月以來，第4度加息。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）曾表示，在經濟增長及通脹面臨艱難，並暗示可能在緊縮政策上採取漸進態度，而非跟隨美聯儲加息0.5厘。市場預計年內將加息至1.25厘，2023年中將達1.5厘。

英國3房單位唔使5萬買平過租？原來有1點要留意 【下一頁】

英國現時面對高通脹壓力，3月通脹率達7%，創下30年以來新高。英倫銀行預計通脹率升至8%，秋天可能再增加。今年10月英國能源價格上限將屆滿，恐怕進一步提升民眾的生活成本壓力。一旦加息落實，英國200萬戶按浮動利率按揭的物業恐面臨更高還款額。

德國Berenberg銀行高級分析師皮克林（Kallum Pickering）表示，英國加息並非無風險。俄烏戰爭的衝擊可能降低需求增長，甚至影響通脹走勢，皮克林警告英國可能已處於經濟衰退的初期階段。

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責任編輯：吳漢培

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