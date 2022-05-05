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【東鐵綫過海】港鐵舉辦「勁過維港」東鐵過海綫上跑、5月8日報名　完成活動可獲限定版獎牌

Hot Talk 14:40 2022/05/05

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【東鐵綫過海】港鐵舉辦「勁過維港」東鐵過海綫上跑、5月8日報名　完成活動可獲限定版獎牌

港鐵 （00066） 東鐵綫過海段將於5月15日通車，成為香港第四條過海鐵路。為慶祝香港歷史最悠久鐵路綫延伸過海的重要里程，港鐵將於5月舉辦「勁過維港」東鐵過海綫上跑，參加者按不同組別，透過自行設計的路線，見證香港鐵路百年轉變。

「勁過維港」東鐵過海綫上跑將於5月8日上午10時接受報名，費用全免，活動於5月15日至6月30日舉行，分為個人、團隊及親子3個組別，共有5個不同里數，參加者可按照個人體力及路線喜好，於活動期間自由選擇時間及路線，一次或分開多次完成相關組別的目標里數，期間在個別東鐵綫車站自拍，再將跑步紀錄與相片上載至活動平台。

參加者需上載兩張在兩個東鐵綫車站的自拍相片

個人 – 46 公里/23 公里/18 公里/10 公里
團隊 – 46 公里
親子 – 5 公里

參加者需於完成所選組別的指定目標里數，並於活動平台上載跑步紀錄，同時於整個活動期間，上載兩張在兩個東鐵綫車站的自拍相片（其中一張需為會展站或金鐘站，另一張則可自選一個位於新界區/九龍區的東鐵綫車站，相片必須清楚顯示車站名稱（車站内/外均可）及號碼布上的參賽號碼）。

港鐵稱，所有成功完成活動規則的參加者，均可獲得刻有參加者姓名的「勁過維港」東鐵過海綫上跑活動限定版獎牌。

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