【綠色按揭】滙豐推綠色按揭　年底前承造可獲現金回贈、參與Tesla Model Y抽獎（附合資格物業名單）

▲ 【綠色按揭】滙豐推出綠色按揭 年底前承造綠色按揭獲現金回贈、參與Tesla Model Y抽獎（附物業名單）

HSBC滙豐 （00005） 宣布，在香港推出綠色按揭，適用於於獲香港綠色建築議會頒發的「綠建環評」鉑金或金級評級認證的指定一手住宅物業。相關物業買家在今年12月31日前申請滙豐綠色按揭，按揭貸款達400萬元或以上可獲6,888元現金獎賞，按揭貸款介乎100萬至400萬元以下則獲3,988元現金獎賞，滙豐續指，綠色按揭客戶會自動參加抽獎，有機會贏取一部Tesla Model Y 電動車。

據滙豐網站資料，目前有約49個近年落成或發展中的住宅項目，達至效「綠建環評」鉑金級或金級評級認證。

據該行的產品資料概要，申請300萬按揭貸款、貸款期30年，年化利率H按為一個月港元拆息（HIBOR）加1.6厘（H+1.6%）起，或最優惠利率減2.75厘（BLR－2.75%）起。

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉稱，推出綠色按揭期望可令客戶置業時，購入具可持續發展及節能元素建築項目以減少碳排放。

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