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【Wordle】Wordle帶動網站人流　紐約時報：上季訂戶增逾38萬人

科技 14:30 2022/05/05

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據紐約時報早前公布本季財報，反映收購Wordle行動已見成效，為紐約時報帶來數十萬新用戶，同時成為遊戲訂閱用戶增長最多的一季。（法新社圖）

猜字遊戲Wordle早前一度風摩全球，年初獲美國紐約時報以7位數字美元收購。據紐約時報早前公布本季財報，反映收購Wordle行動已見成效，為紐約時報帶來數十萬新用戶，同時成為遊戲訂閱用戶增長最多的一季。

【Microsoft】微軟Xbox免費遊戲內植入廣告？　廣告計劃擬今年第三季推出

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紐約時報行政總裁Meredith Kopit Levien表示，Wordle在本季度的參與度和用戶增長中發揮了巨大的作用，自收購Wordle後，在上個季度總共增加了38.7萬新訂閱用戶，使訂閱人數躍升至910萬，帶動收入增長26%。
 
加上多數Wordle玩家同時亦有查看網頁上其他的遊戲，受Wordle熱潮帶動下，遊戲訂閱亦創下新高。
 
事實上，紐約時報收購Wordle至今，仍然採取免付費的方式讓用戶遊玩，在早前亦曾透露過有意將Wordle納入付費訂閱機制中。不過，在本次財報中並未透露相關計劃。

【機迷熱話】為改善職場文化　動視暴雪聘新女高管負責DEI業務

責任編輯：黃顯晴

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