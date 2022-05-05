印度13歲女童被輪姦後報警 疑再遭警員強暴

印度再次發生震驚全國的強姦案，一名13歲女童被4名男子輪姦後前往警署報警，結果疑再遭一名警察性侵。據報印度警方已就事件拘捕3人，並對6人提出初步檢控，其中包括當時再次性侵女童的印度警員，惟他目前正在潛逃，事發身處涉事警署的所有警員已被免職。

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一個非政府組織在一次咨詢會議上揭發事件，涉事警署位於印度人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）城市Lalitpur。一名聲稱被4名男子輪姦的13歲女童前往警署報案時，再次被一名警員性侵。

印度警方此後拘捕3人，並對6人提出初步檢控，當中包括性侵女童的警員，惟他正在潛逃。印度新德里電視台（NDTV）引述消息人士報道，當局已組成一個3人小組追捕。同時，事發警署所有警員已被開除，當局亦已指派一名高級警官，在24小時內調查事件及立案。

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據報，被性侵女童母親透露，4名男子綁架女童後，於4月22日將她帶至波帕爾（Bhopal）輪返施暴。4日後、即4月26日，4人將女童遺棄在當地警署門口後逃逸。現被指控性侵的警員當時未有通知女童父母，僅將女童交給她的女性親戚，並要求兩人翌日再到警署錄口供。惟他翌日在女性親戚在場情況下，於警署性侵女童。

女童在4月30日被移交至非政府機構ChildLine，女童其後向工作人員透露遭遇。工作人員隨即聯絡女童父母，並對綁架女童人士及涉事的女性親戚提出初步指控。Lalitpur市警察局局長Nikhil Pathak發表聲明承認事件，並透露女童已向當局提供細節，會確保就事件立案。

事件在印度引來廣泛關注，國會領袖Priyanka Gandhi Vadra在社交平台Twitter上表示，事件顯示真正的法律和秩序改革受壓制，同時質疑若警署對女性而言並不安全，女性應向何者申訴。

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責任編輯：李俊儀