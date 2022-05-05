英國地方議會選舉投票 約翰遜：保守黨失利會負責

英國周四（5日）舉行地方議會選舉，屬首相約翰遜身陷「派對門」醜聞以來的首場選舉。選前民意調查估計，保守黨或最多損失550席位，失去部份地方議會控制權。約翰遜周三（4日）表示，一旦保守黨在地方選舉失利，他將承擔全部責任。

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英國周四舉行地方議會選舉，改選英格蘭超過4,350個議席及146個議會、蘇格蘭32個議會及威爾士22個議會。

每日電訊報 （The Daily Telegraph） 於選前舉行的民意調查顯示，42%民眾表示會投票予工黨，估計工黨可增加逾800個席位、奪取逾3,500席；保守黨最多失去近550個議席，只保留不足980席。

調查估計，工黨有望首次以在野黨身份，贏取執政黨逾3倍地方議席；亦預料是工黨自90年代中以來，最大型的地方選舉勝仗。

調查結果顯示，保守黨可能失去倫敦西敏市（Westminster）及Wandsworth傳統據點的議會控制權。工黨在南安普敦（Southampton） 等4個市議會，有望從保守黨手中奪取16個議席。

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首相約翰遜（Boris Johnson）身陷「派對門」醜聞，兼被批評處理生活成本上升的危機不力，是次選舉被視為對約翰遜的支持考驗。數百名保守黨議員試圖與淡化與約翰遜關係，在選舉單張標榜為「地方保守黨」，呼籲選民不要因「派對門」醜聞，而懲罰地方保守黨人。

更有黨員致公開信，要求保守黨支持者當日留在家中，放棄投票以示對約翰遜及政府施政不滿。

約翰遜周三被問及一旦保守黨在地方選舉失利，他將承擔全部責任，又強調當調查結束，所有事情都會一清二楚。分析估計，約翰遜或在地方選舉結束後，面臨黨內逼宮壓力。

保守黨議員埃爾伍德（Tobias Ellwood） 早前向BBC表示，會待地方選舉結束後，恢復討論是否要求約翰遜辭去首相職務。

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責任編輯：郭麗明