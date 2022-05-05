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【四天工作】英60公司試行4天工作周　增員工心理健康幸福感

商業 14:06 2022/05/05

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疫後工作模式轉變，加速混合及更靈活的新工作模式。據招聘和人力資源管理諮詢公司《Hays》報告指，英國將於下月於約60家企業試行每周4天工作計劃，大多數受訪人士認為，4天工作能增加心理健康及幸福感；而另有一半的受訪員工表示，若僱主沒有提供4天工作周，會考慮辭職。

【混合工作】蘋果轉混合工作規劃　過半數員工表示打算離職

該報告是對9600名在各行業的員工進行調查，據調查數據顯示，五分之二的受訪人士認為，未來幾年內，會有更多企業為員工提供4天工作周。

Hays招聘人員Gaelle Blake表示，企業在競爭激烈的勞動力市場中，為潛在的員工提供更多元化及創意的招聘條件，如更高薪酬及高靈活性的工作模式，但據資料顯示，目前只有少數的企業有提供4天工作，這會成企業未來吸引專業人才的因素。

4天工作試驗計劃    料企業需承擔更高成本
該報告指，是次的4天工作周試驗計劃，是由牛津大學、劍橋大學和波士頓學院的學者所組織而成，預計於6月12日進行，該計劃目前有約60家來自不同行業的英國公司及機構參與，當中亦有慈善團體，計劃宗旨是在不扣減員工工資下，縮短工作周（每星期工作最多35小時），為員工創造更理想的工作與生活平衡方式，同時亦希望提升生產力。不過報告指，4天工作周會為企業造成更大壓力負擔及成本。

【企業管理】混合工作重新定義　5招助企業建構新模式

另外，據4 Day Week Global公司行政總裁Joe O'Connor表示，疫情改變了工作模式，員工在疫後對他們的健康及生活工作平衡有更高期望，企業需以新政策在競爭激烈的勞動力市場中吸引及留住員工。而類似的4天工作周試驗計劃，在美國、加拿大、愛爾蘭及日本等地的部分企業，已陸續試行。報告又引述《日本時報》 報導指，松下、日立、瑞穗銀行及優衣庫等企業，也開始允許員工縮短工作周，並在一項對4,000家公司的調查發現，去年，東亞國家約有8.5%的企業，有為員工提供4天工作周或類似的工作模式。

責任編輯：向頌勤

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