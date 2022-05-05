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【科技女股神】Cathie Wood批指數基金是重大資本錯置、旗艦ETF近一年遠遠跑輸　馬斯克警示指數基金風險

股市 13:50 2022/05/05

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【科技女股神】Cathie Wood批指數基金是重大資本錯置、旗艦ETF近一年遠遠跑輸　馬斯克警示指數基金風險

曾被譽為「科技女股神」的方舟投資創辦人Cathie Wood近一年投資表現乏善可陳，其旗艦主動式管理ETF－ARKK近12個月累跌53%，遠遜於標普500指數同期升3%。即使其近期表現跑輸市場指數，Cathie Wood 最新在社交平台發帖文指，被動管理的指數基金正窒礙科技創新，又在Tesla創辦人馬斯克Twitter留言討論，形容指數基金近20年間規模不斷壯大，是資本市場重大錯配。

ETF等指數基金發展40年，不少美股最大股東為指數基金管理公司。若計及主動管理基金收費較高，多項研究都指出，指數基金近40年平均投資回報不輸甚至勝於一般主動管理基金，令更多資金追捧被動投資。

不過，指數基金只按指數準則投資，近年不少知名投資者都憂慮指數基金獨大，投資者參與管治程度降低，不利企業管治，影響日後回報。

指數基金不利企業管治？ 港大經管學院教授：小心大基金公司說一套做一套，可見【下一頁】

馬斯克：指數基金僅主動投資的「放大器」　獨大將令市場更波動

圖看馬斯克、Cathie Wood評論原文

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馬斯克本周在Twitter 參與討論指，領航（Vanguard）創辦人、讓指數基金走入主流的Jack Bogle離世前已表示，指數基金佔市場比例過高。馬斯克認為，應該有更多資金回流至主動式投資，因指數基金投資者只投放金錢，無參與公司決策，會引致管理層權力過大。

Cathie Wood於香港時間周四（5日）早上發文指，據方舟投資最新研究，目前全球經濟正處於有史以來最重大的科技轉型年代，投資廣基市場指數的被動投資會阻礙創新。

Wood又引用馬斯克的帖文稱，若投資者只投資標普500指數基金，在2020年12月才會沾手Tesla股票，錯過Tesla由2010年上市至染藍前的400倍升浪，並揚言「歷史會視近20年資金加速走向被動投資為資本重大錯配」。

馬斯克回應Wood評論時補充，被動或指數投資只是主動式投資的「放大器（Amplifier）」，若主動式投資整體質素轉差，被動投資也會受同等程度影響，如果未來只餘很少主動投資者，他們的投資決定會大大增加公司估值波動。

指數基金之父親述領航誕生前因：「我幾乎摧毁舊公司」，Bogle生前接受本報訪問，報道可見【下一頁】

Wood旗下ARKK近8年表現勝標指　波動率卻為其兩倍

不過，Wood旗下基金近一年投資表現差劣，最新評論不免引來譏諷，有人貼圖指出，ARKK近一年令很多投資者錯過Wood所看淡的石油升浪。

也有人評論，即使ARKK從2014年10月累計回報勝標普500，年均回報只多出不足2百分點，波動率卻是指數基金的2倍，質疑正因不少主動式投資經理表現未能給予市場信心，才會造成被動基金獨大。

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美股 股票 ETF Cathie Wood 馬斯克 標準普爾500指數

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