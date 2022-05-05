聯儲局加息半厘　人民幣跌勢喘定

聯儲局一如預期加息半厘，並暗示未來數月將維持相同步伐收緊貨幣政策，以遏制通脹風險。值得注意的是，主席鮑威爾表示委員未有積極考慮加息75基點的選項。由於聯儲局未有進一步出現鷹派轉向，投資者先行削減美元長倉，導致美滙指數回調至102.6水平。市場風險胃納揚升，商品貨幣領先漲幅，美股急彈近3%。筆者認為，聯儲局或傾向先審視通脹數據後才對緊縮政策作進一步調整，過去數周的美元單邊升勢可能暫告一段落，開始高位震盪局面。

長假期後在岸人民幣市場重開，美元回吐下人民幣在6.6水平獲得支持。假日期間離岸人民幣一度跌至6.69水平，似乎只是虛驚一場。事實上，近日中國內地疫情稍為穩定，市場開始猜測上海離解封的日子不遠。投資者亦憧憬政府推出刺激措施支持增長。中央政治局會議表明，中國將努力實現全年社會經濟發展目標，在堅持動態清零的抗疫政策下，推出刺激措施及儘快結束行業整改工作似乎是穩定經濟的主要手段。假如短期美元強勢稍為紓緩，將為人行提供政策窗口實施減息，5月減息仍然可期。