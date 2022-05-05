  • 29°C
香港時間 : 2022505日 (四) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯儲局加息半厘　人民幣跌勢喘定

宏觀解讀 13:45 2022/05/05

分享：

分享：

聯儲局一如預期加息半厘，並暗示未來數月將維持相同步伐收緊貨幣政策，以遏制通脹風險。值得注意的是，主席鮑威爾表示委員未有積極考慮加息75基點的選項。由於聯儲局未有進一步出現鷹派轉向，投資者先行削減美元長倉，導致美滙指數回調至102.6水平。市場風險胃納揚升，商品貨幣領先漲幅，美股急彈近3%。筆者認為，聯儲局或傾向先審視通脹數據後才對緊縮政策作進一步調整，過去數周的美元單邊升勢可能暫告一段落，開始高位震盪局面。

長假期後在岸人民幣市場重開，美元回吐下人民幣在6.6水平獲得支持。假日期間離岸人民幣一度跌至6.69水平，似乎只是虛驚一場。事實上，近日中國內地疫情稍為穩定，市場開始猜測上海離解封的日子不遠。投資者亦憧憬政府推出刺激措施支持增長。中央政治局會議表明，中國將努力實現全年社會經濟發展目標，在堅持動態清零的抗疫政策下，推出刺激措施及儘快結束行業整改工作似乎是穩定經濟的主要手段。假如短期美元強勢稍為紓緩，將為人行提供政策窗口實施減息，5月減息仍然可期。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 聯儲局鷹氣盡現　人行或再度減息
2022/04/07
聯儲局鷹氣盡現　人行或再度減息
外幣滙穗 - 年內收水已成定局　美元走高人幣回調
2021/08/19
年內收水已成定局　美元走高人幣回調
外幣滙穗 - 美元美息升勢緩和　中國經濟前景穩健
2021/04/08
美元美息升勢緩和　中國經濟前景穩健
外幣滙穗 - 拜登公布2萬億基建方案　美元美息易升難跌
2021/04/01
拜登公布2萬億基建方案　美元美息易升難跌
外幣滙穗 - 美通脹預期降溫　人民幣跌幅收窄
2021/03/11
美通脹預期降溫　人民幣跌幅收窄
外滙 貨幣政策 美國 美滙 美滙指數 加息 美國聯儲局 人民幣 通脹 鮑威爾

上一篇文章

【科技女股神】Cathie Wood批指數基金是重大資本錯置、旗艦ETF近一年遠遠跑輸　馬斯克警示指數基金風險

下一篇文章

【美國加息】渣打：料美國5、6月加息50點子後收水力度會減慢　下半年美國經濟及通脹或高開低走、縮表或歷時3年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】鮑威爾排除單次加息0.75厘　美股急升後期貨表現變動不大（不斷更新）
【美股期貨】鮑威爾排除單次加息0.75厘　美股急升後期貨表現變動不大（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款