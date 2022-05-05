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【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard親自作供 聲淚俱下控遭家暴

環球社會熱點 13:40 2022/05/05

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荷里活男星尊尼狄普控告前妻Amber Heard誹謗案繼續審訊，Amber Heard周三（4日）首次親自出庭作證。Amber Heard在超過兩小時的作供中，聲淚俱下指控多年來遭到尊尼狄普家暴及虐待。

【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp被指性侵前妻 阻Amber Heard性感演出 【下一頁】

Amber Heard憶述兩人當初迅速墜入愛河，享受過一段浪漫的日子。其後，Amber Heard便指控尊尼狄普（Johnny Deep）經常受酗酒及濫藥影響，向她施以身體及心理暴力。

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Amber Heard指控尊尼狄普開始時會改花名嘲笑她，無故指控她出軌及經常貶低她，及後更升級至暴力行為如打碎玻璃及多次拳擊牆壁，更聲稱尊尼狄普多次在其臉旁近距離拳打牆壁。

Amber Heard聲稱，尊尼狄普首次出手源於一個其身上的紋身。Amber Heard稱當時詢問其臂上紋身，尊尼狄普的回應使她以為是開玩笑便發出笑聲，隨後遭尊尼狄普掌摑。Amber Heard供稱，尊尼狄普其後再掌摑過她兩次。

Amber Heard《水行俠2》戲份刪剩10分鐘 300萬人聯署促換角 【下一頁】

Amber Heard表示，尊尼狄普在暴力事件發生後立即請求原諒，並承諾不再傷害她，通常她亦在數日內原諒對方。但她形容，有關行動及請求原諒只會循環不斷出現。

其代表律師向陪審團展示，Amber Heard出現瘀傷的照片。Amber Heard繼續供稱，尊尼狄普捉住她的雙手，將她按在地上，再向她大叫，更稱甚至不記得自己被尊尼狄普攻擊臉頰多少次。

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責任編輯：吳漢培

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