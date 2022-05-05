▲ 【美國加息】渣打：料美國5、6月加息50點子後收水力度會減慢 下半年美國經濟及通脹或高開低走、縮表或歷時3年

美國一如預期加息0.5厘，聯邦基金利率區間提升到0.75厘至1厘，同時又自6月1日開始，每月以475億美元的步伐縮表。渣打大中華區高級經濟師劉健恆預計，6月美國將再加息各50點子，7月或加25點子，9、11月則暫停加息，直至12月時再加息25點子。

劉健恆表示，此加息路徑取決於數據表現。該行相信在經歷兩次大幅加息（即為5、6月）後，美國經濟及通脹將是高開低走，如果通脹回落，勞動市場動力減退，聯儲局或會轉鴿或轉至不太鷹派的態度，從而帶來空間去調整收水力度。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，是次聯儲局加息幅度事實上為自2000年以來最大幅度的調整，早前市場憂慮美國收水步伐過快，而今次會議釋出不太鷹的訊號，例如聯儲局未有積極考慮加息0.75厘，未來3個月每月減債475億美元力度亦較預期溫和，故令股市昨日表現向好。

料年底基準利率升至2.5厘 縮表或歷時3年

曾繼志提到，後市要重點關注通脹走勢，他相信通脹不會完全消散，而隨着聯儲局加息及通脹紓緩，實際利率最多由負7%降回負2%，「而聯儲局並不會有意殺死經濟，亦不會有意觸發經濟衰退」。他預期美國基準利率年底或升至2.5厘，而縮減9萬億美元資產負債表或需歷時3年。

至於美國加息對本港經濟的影響，劉健恆指，由於美國仍急進加息，港滙仍會偏弱，而如果下半年美國經濟高開低走，香港倚賴美國經濟復甦動力便會減慢，可是，本港另一復甦動力來自內在因素，自第5波疫情減退、政府放寬限聚令後，相信內在因素可抵消外圍利淡影響。

短期上調最優惠利率機會微

渣打維持最優惠利率（P）5.25%不變，劉健恆認為，參考上次美國加息周期，美國要加息8次，本港的最優惠利率才上調，預料今次情況相若，至少要最優惠利率與港元拆息（Hibor）的息差收窄至3至4%才會上調最優惠利率，而目前仍接近5%水平。另外，該行預期3個月Hibor將由現時0.7%升至今年底的1.9%，並維持香港經濟增長1.2%的緩慢復甦步伐。

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編輯：姚卓然