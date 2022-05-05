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【中國黑客】報告揭中國黑客竊取歐美、亞洲企業機密　製藥業包括在內

科技 13:45 2022/05/05

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近年黑客攻擊事件頻生，針對製造業、天然氣及食品製造企業等的網絡攻擊，更隨時切斷供應鏈「大動脈」，造成嚴重損失。有網絡安全公司日前更發表報告指，中國涉嫌利用黑客竊密，與中國政府有關的黑客已從歐洲、美國、亞洲的30多間製造業與科技公司竊取商業機密。

網絡安全公司Cybereason指出，有關黑客攻擊行動最早可追溯至2019年，目標包括可廣泛應用於製藥與航天領域的材料機密。Cybereason研究人員Assaf Dahan表示，這明顯是最高等級的間諜行動，「因為這群黑客所竊取的是企業的知識產權（IP）。」

據美國有線新聞網絡（CNN）引述美國官員與網路情報分析師推測，有關黑客攻擊行動源於中國在2015年提出的十年行動綱領「中國製造2025」，當中包括實現中國的經濟領導地位，在航空、航天，以及生物醫學領域取得重大進展。

【網絡陷阱】QR code使用率激增　港人戒心降低或成黑客目標

中國官方否認

然而中國官方否認有關事件行為，據中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應：「中國絕對不會鼓勵、支持，或縱容任何網路攻擊」。

劉鵬宇又進一步反擊該網絡安全公司，表示中國官方反對就黑客攻擊問題的揣測與指責，如果該公司真的關心全球的網路安全，便應該更加關注美國政府資助的黑客，對於中國與其他國家所發動的網路攻擊。

【黑客攻擊】FBI報告：全球商業電郵詐騙　6年損失逾3,300億元

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責任編輯：張寶燕

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