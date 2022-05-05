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【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲聯合國助撤傷者 馬里烏波爾鋼鐵廠爆激戰

環球社會熱點 13:02 2022/05/05

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烏克蘭軍隊仍堅守馬里烏波爾鋼鐵廠，抵抗俄軍進攻。烏克蘭議員周三（4日）透露，俄羅斯軍隊已經進入鋼鐵廠，鋼鐵廠內的烏克蘭指揮官透露，雙方在廠內激戰。俄羅斯曾承諾為鋼鐵廠內平民開設人道主義走廊撤離，烏克蘭總統澤連斯基呼籲聯合國，繼續協助將所有傷員從鋼鐵廠內撤走。

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烏克蘭議會執政黨領袖David Arakhamia周三透露，俄羅斯軍隊已攻入馬里烏波爾（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）。 亞速鋼鐵廠的烏克蘭部隊指揮官Denys Prokopenko承認，雙方軍隊已連續兩日在鋼鐵廠內激戰。他表示對烏軍士兵展現出來的超凡努力感到自豪，但承認情況及其困難。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，馬里烏波爾最後一批烏克蘭武裝部隊依然身處亞速鋼鐵廠。馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boichenko）周三曾表示，由於戰鬥激烈，已和廠內烏軍失聯。《德國之聲》其後報稱，烏政府已與烏軍再次取得聯絡。

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馬里烏波爾市政府指，目前仍有約200名平民被困鋼鐵廠內，當中包括30名兒童。俄羅斯表示，將會在當地時間周四（5日）停止對鋼鐵廠進攻，為平民開設一條為期3日的人道主義走廊，開放時間為每天的上午8時（香港時間下午1時）至下午6時（香港時間晚上11時）。

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表講話，呼籲聯合國負責人協助撤走鋼鐵廠內所有傷員。他致電聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，鋼鐵廠內每個人十分重要，請求聯合國協助，同時感謝對方和紅十字會本周的撤離行動。

惟頓涅茨克州（Donetsk） 州長Pavlo Kyrylenko表示，由於聯合國及國際紅十字會的撤離巴士車隊正前往扎波羅熱（Zaporizhzhia） ，預料未能在周三返回鋼鐵廠。烏克蘭議員Kira Rudik透露，周二已從馬里烏波爾撤走156人。

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責任編輯：李俊儀

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