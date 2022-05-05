▲ 【互聯網監管】官媒：中央政治局支持平台經濟表述非同尋常 「由非常態化集中管理走向市場化」

上海等多個內地大城市年內爆發最嚴重新冠疫情，衝擊中國經濟增長，中央對近年收緊監管的平台經濟科網行業，口風轉趨溫和。繼人行周三表態後，直屬國務院的官媒中國經濟日報周四（5日）發表報評，指上周國家主席習近平主持的中央政治局會議提及「出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施」，有關表述意義「非同尋常」，傳遞訊號更為積極，市場反饋也更加正面，「平台經濟預期向好的信心顯著增強」，並指相關部門應盡快落實措施，讓平台企業安心發展，迸發創新發展活力。

文章指，中國平台經濟發展總體趨勢良好，關鍵是修補短板，針對數據安全、算法安全、濫用市場支配地位、侵害用戶個人私隱等亂象，建立健全管理體系，營造鼓勵創新、公平競爭、規範有序的市場環境。

文章續指，預期加快完成大型平台公司整改工作後，「對平台經濟的後續監管將從非常態的集中治理走向以市場化、法治化、國際化為原則的常態化監管」。

對於中央將推出哪些支持措施，官媒文章未有明確指出，僅指出預計將有系列舉措支持平台加強技術創新、提升全球化發展水平、賦能製造業轉型升級、推動農業數字化轉型以及提升平台消費創造能力等等。

文章形容，雖然有不適應的陣痛，但歷經兩年集中整改後，平台經濟已面貌一新，創新性、開放性以及對宏觀經濟的支撐性隨之提升。

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