  • 28°C
香港時間 : 2022505日 (四) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯網監管】官媒：中央政治局支持平台經濟表述非同尋常　「由非常態化集中管理走向市場化」

宏觀解讀 12:41 2022/05/05

分享：

分享：

【互聯網監管】官媒：中央政治局支持平台經濟表述非同尋常　「由非常態化集中管理走向市場化」

上海等多個內地大城市年內爆發最嚴重新冠疫情，衝擊中國經濟增長，中央對近年收緊監管的平台經濟科網行業，口風轉趨溫和。繼人行周三表態後，直屬國務院的官媒中國經濟日報周四（5日）發表報評，指上周國家主席習近平主持的中央政治局會議提及「出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施」，有關表述意義「非同尋常」，傳遞訊號更為積極，市場反饋也更加正面，「平台經濟預期向好的信心顯著增強」，並指相關部門應盡快落實措施，讓平台企業安心發展，迸發創新發展活力。

文章指，中國平台經濟發展總體趨勢良好，關鍵是修補短板，針對數據安全、算法安全、濫用市場支配地位、侵害用戶個人私隱等亂象，建立健全管理體系，營造鼓勵創新、公平競爭、規範有序的市場環境。

人行周三晚間表態：平台企業金融活動實施常態化金融監管，可見【下一頁】

文章續指，預期加快完成大型平台公司整改工作後，「對平台經濟的後續監管將從非常態的集中治理走向以市場化、法治化、國際化為原則的常態化監管」。

對於中央將推出哪些支持措施，官媒文章未有明確指出，僅指出預計將有系列舉措支持平台加強技術創新、提升全球化發展水平、賦能製造業轉型升級、推動農業數字化轉型以及提升平台消費創造能力等等。

文章形容，雖然有不適應的陣痛，但歷經兩年集中整改後，平台經濟已面貌一新，創新性、開放性以及對宏觀經濟的支撐性隨之提升。

相關文章：

【科技股監管】中國據報五一假期後召科企開座談會、憧憬放寬整頓　阿里巴巴騰訊美團均受邀

【中國經濟】習近平主持中央政治局會議　推措施支持平台經濟規範健康發展、未再提防止野蠻增長

 

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國市場 中共中央政治局 中國人民銀行 習近平

上一篇文章

【美國加息】滙豐維持5%最優惠利率　渣打最優惠利率5.25%不變

下一篇文章

鮑威爾未有積極考慮加息0.75厘　標指、納指見底未？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【美股期貨】鮑威爾排除單次加息0.75厘　美股急升後期貨表現變動不大（不斷更新）
【美股期貨】鮑威爾排除單次加息0.75厘　美股急升後期貨表現變動不大（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款