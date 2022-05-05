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摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份

股樓投資 16:30 2022/05/05

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剛舉行的政治局會議發出提振經濟的強烈訊號，摩通發表報告表示，有見會議提出保持經濟增長目標，及對科網行業的監管指引較早前更清晰，重申看好中國股市。該行又指，會議提出支持平台經濟健康發展，一旦成功執行，有助互聯網平台企業的股本回報率。值得留意的是，摩通在3月曾指出中資科網股短期內不宜投資。

海昌海洋公園與越南發展商 簽訂戰略合作協議   詳情請看【下一頁

至於地產行業，摩通認為地方政府正獲鼓勵推出寬鬆措施。該行亦把今年內地全年GDP增長則由原先預測的4.9%，向下修訂至4.6%。重新看好中國股市的同時，摩通建議增持22隻本港及內地上市，有力提高所屬行市佔率的股份。

摩通看好市佔率提升股份名單：

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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