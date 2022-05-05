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【疫市營商】肯德基生意受中國封城拖累　母企百勝集團：未知需求何時後甦

商業 12:40 2022/05/05

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肯德基生意受中國封城拖累，品牌最大市場變成品牌經營的危機。（法新社圖片）

KFC肯德基母公司百勝集團的最新季度業績遜於市場預期，更預計未能達到營運利潤的目標。業績表現不理想，中國封城、俄烏戰爭是兩大關鍵因素。

【母親節】花店生意額按年升約4成　母親節定單4月尾已爆滿

綜合外電報道，肯德基今年首季的同店銷售額微升3%。如撇除作為肯德基最大市場的中國計算，期內的同店銷售額卻錄得10%升幅。同樣的情況亦出現在百勝集團旗下的Pizza Hut（必勝客），海外市場的同店銷售額升5%，但撇除中國市場後，則錄得10%增幅。

中國的封城措施對百勝集團的經營構成嚴重影響，但集團財務總監Chris Turner指，目前尚不清楚中國市場何時出現需求反彈。

下調盈利目標

除了中國大陸業務受疫情拖累外，俄羅斯業務亦因俄烏戰事亦被波及。俄羅斯佔百勝集團約2%的收入，是發展新餐廳的重要市場。

但當俄國入侵烏克蘭後，百勝集團承諾把俄羅斯業務所得的純利，捐贈予人道組織。該企又暫停肯德基在當地營建，而Pizza Hut方面則繼續與當地加盟商洽談。因此，百勝集團估計，原本預計今年將會達到高單位數的核心營運盈利升幅，現將無法達標，並已下調目標至中單位數升幅。

【咖啡市場】歐洲連鎖咖啡店疫後再擴充　品牌聚焦可持續發展

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責任編輯：葉泳珊

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