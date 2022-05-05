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【黑客攻擊】FBI報告：全球商業電郵詐騙　6年損失逾3,300億元

科技 13:15 2022/05/05

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黑客多數會針對企業和個人進行網絡釣魚詐騙，繼以闖入用戶的賬戶，進行未經授權的資金轉移。（法新社）

近年愈來愈多黑客透過偽造電郵帳號及資訊，向企業進行商業電郵詐騙（Business Email Compromise, BEC）。據FBI最新報告顯示，在2016年6月至2021年12月期間，商業電郵詐騙攻擊對全球企業造成逾430億美元（約3,300億港元）損失。

FBI報告指出，在2021年，43%企業曾遭受黑客網絡攻擊，當中35%企業會匯報事件，而超過一半網絡攻擊事件都是來自BEC。在眾多BEC攻擊中，黑客多數會針對企業和個人進行網絡釣魚詐騙，繼以闖入用戶的賬戶，進行未經授權的資金轉移或欺騙其他用戶交出其個人信息。

【漏洞懸賞】Google擴大漏洞懸賞計畫　Android 13 Beta漏洞獎金高達1,200萬元

FBI表示，BEC攻擊深受網絡犯罪分子歡迎，因為他們可以針對一個賬戶，直接獲得網絡上大量信息，他們可利用這些信息尋找新的目標並操縱其他用戶。

電郵存取權限   成攻擊缺口

網絡安全諮詢公司LARES高級安全顧問Andy Gill表示，一旦黑客獲得電郵的存取權限，他們將開始在收件箱中搜索「高價值線索」（high-value threads），例如與供應商或公司的其他員工資訊，從以收集更多信息，對更多人發起進一步的攻擊。

【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊

網絡安全諮詢公司CISO Delinea首席安全科學家Joseph Carson建議，企業需要更加主動保護數據、免受未經授權的存取，方法是限制能夠存取個人信息和企業數據的員工人數。

Joseph Carson認為：「一個強大的特權存取管理（PAM）解決方案，例如通過對特權賬戶增加額外的安全控制以及多因素驗證（MFA）和持續驗證，都可幫助減少BEC的風險。」他指出，通過少數特權原則進行存取管理，可減少黑客操縱員工的數量，並使他們更難獲取敏感信息。

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責任編輯：陳卓賢

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