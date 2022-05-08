【創業兵團】90後女生無師自通　自創健康純素甜品

▲ Tina（林靖雯）曾任職廣告美術，於2018年時將做蛋糕的興趣化為商機，創立純素甜品品牌Moono。（受訪者提供相片）

現今的年輕一代，不再只追求穩定收入，開始講求生活質素。他們普遍不願意因工作而受到太多約束，追求自主空間，希望可做自己喜歡且擅長的工作，故有不少年輕人毋懼沒經驗，加入創業行列。

90後女生Tina（林靖雯），曾任職廣告美術，開始做蛋糕時只是個人興趣，未想過要發展成一門生意。但投身職場一段時間後，覺得工作太「困身」，遇到事業「樽頸位」，情緒更因而出現問題。於是她萌生以做蛋糕的興趣變成事業，2018年時小試牛刀，創立品牌Moono，結果既助她治癒了人生的低潮，又成為一門生意。

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打破素食刻板印象 追求色香味俱全

起初品牌以寄賣網店形式運作，主打純素甜品，除了主攻對蛋或者奶類製品敏感的顧客外，亦針對追求健康的人士。Tina本身有茹素習慣，而在創業前，純素甜品仍未普及。她坦言，「當時坊間選擇有限，而且純素甜品都較一般甜品難吃，口感也相差甚遠，完全無法滿足想吃甜品的慾望。甚至試過吃完會因為味道不夠好，而令心情變得更差。」恰好她同時留意到外國製作純素甜品的例子，於是激發起她的好奇心，決心製作出不遜於一般甜品的純素甜品。

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由於純素甜品比一般甜品製作更為複雜困難，剛開始時Tina亦經歷了多次失敗。她指「因為素食甜品沒法使用蛋奶製品如牛油、忌廉等甜品慣常使用的材料，因此花費了不少精神時間四處尋找可替代的材料，並進行研究及實驗。」更試過鑽研全素馬卡龍超過半年，屢敗屢試，才能做出理想的口感。

即使面對種種難題，Tina亦從未考慮過放棄純素甜品。她解釋指，「創立Moono的最主要原因，是希望做出健康、負擔少的甜品，所以從沒考慮轉做一般甜品。」因為傳統甜品往往需要大量的精製糖、奶等高脂物，對身體帶來極大負擔。所以Tina堅持不會在甜品中添加蛋類、植物奶及人造色素，讓追求健康及食物敏感的人士在享受甜品時亦不會有罪惡感。

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用心製作建口碑 獲K11邀開店

直到現時，品牌已從網上甜品店、深水埗合租小店，自設工場到被K11獲邀開設店舖。由於創業團隊規模小，Tina需事事親力親為，她更笑言創業後發現比以往工作更「困身」，基本上一星期七天都要工作。但她指創業雖然辛苦，卻帶來很大的滿足感。「創業可以做自己喜歡的事，有人欣賞已經很開心，即使面對任何困難也值得。」

記者：黃顯晴

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