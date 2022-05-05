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馬勒當拿「上帝之手」波衫拍賣 破紀錄逾7000萬成交

環球社會熱點 12:33 2022/05/05

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阿根廷已故球王馬勒當拿於1986年世界盃上的一記「上帝之手」入球，至今仍是球壇經典場面。近日，馬勒當拿當年攻入「上帝之手」時身穿的球衣拍賣，並以創紀錄的逾710萬英鎊價格成交。

阿根廷球王馬勒當拿逝世一周年 多地發起紀念活動（多圖） 【下一頁】

【馬勒當拿逝世】醫療團隊7人被控誤殺 罪成或囚25年 【下一頁】

馬勒當拿（Diego Maradona）當年的球衣在過去35年間，一直由前英格蘭中場霍奇（Steve Hodge）擁有，並在曼徹斯特的國家足球博物館展出。早前，霍奇決定交予國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's），拍賣馬勒當拿的傳奇球衣。

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蘇富比周三（4日）以714.25萬英鎊（約7,048萬港元）賣出馬勒當拿的球衣，由一名匿名買家奪得。馬勒當拿的傳奇球衣售價，打破體育紀念品的拍賣價錢紀錄。

馬勒當拿當年身披此球衣，在墨西哥世界盃8強中，以「上帝之手」及連過多人的兩球神奇入球力克英格蘭，並最終成功奪得阿根廷史上第二次世界盃冠軍。馬勒當拿於2020年11月，因心臟病逝世，終年60歲。

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責任編輯：吳漢培

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