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【人事變動】百度升4.3%　今早宣布新一輪幹部輪崗：沈抖調任智能雲事業群負責人、王海峰續任集團CTO

股市 12:20 2022/05/05

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【人事變動】百度宣布新一輪幹部輪崗：沈抖調任智能雲事業群負責人　王海峰續任集團CTO

百度 （09888） 創始人、董事長兼CEO李彥宏發佈內部信，宣布新一輪幹部輪崗，集團執行副總裁沈抖擔任百度智能雲事業群組（ACG）負責人；何俊傑（Jackson）晉升為集團資深副總裁，並輪崗擔任百度移動生態事業群組（MEG）負責人；王海峰繼續擔任集團執行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負責人。

百度中午收報127.8元，升4.33%。

今次調整後，王海峰會繼續負責帶領百度技術平台體系開拓創新，為百度各項業務提供技術支撐，並對重大技術方向和趨勢做出及時的判斷和佈局。

ACG由沈抖獨立負責 反映百度對智能雲業務重視

而百度智能雲事業群組（ACG）調整為由沈抖獨立負責，反映百度對智能雲業務的重視和壓強投入。百度稱，百度智能雲作為公司第二成長曲線，還需要規模和健康度的量變到質變，而沈抖的技術背景和過往的銷售體繫管理能力有助業務發展。

另一方面，百度較成熟的MEG由投資、財務背景的何俊傑負責，符合百度當前在線廣告增速放緩的大環境下精益經營的趨勢。李彥宏在內部信中提到，最近三年以來，何俊傑除負責多個重要投資併購項目以外，在預算、銷管、直播等與MEG有關的崗位兼崗負責，為MEG的精益運營做出了重要貢獻。百度料，通過此次調整，何俊傑能幫助MEG提昇運營效率。

百度2011起進行幹部輪崗制度

百度從2011年開始進行幹部輪崗制度，此後通過引入新的OKR績效管理制度、調整to B組織架構、倡導幹部年輕化等方式，適應市場情況及強化組織能力建設。

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