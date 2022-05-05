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【板塊點睇】券商中期繼續看好鋼鐵板塊 疫情後料需求回升

股樓投資 12:29 2022/05/05

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東吳證券指出，在盈利處於歷史中高位、估值位於歷史低位的背景下，壓減粗鋼產量、穩增長發力，鋼鐵板塊將迎來基本面推動的投資機會，例如馬鋼（00323）。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

該行關注疫情後的需求回升。隨着全國各地特別是上海疫情緩解，各地解封指日可待，前期分析的三重因素疊加帶來的需求爆發式增長有望逐步兌現，包括淡旺季切換、年初項目推遲施工、出口高位。近兩周鋼材庫存及成交高頻數據已有改善迹象，預計後續將加速。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀對港股看法審慎樂觀 推薦7隻資產負債表強勁股份，請按【見下頁

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目前，國內外價差目前仍然維持高位，支撐出口需求。行業毛利受成本影響繼續收窄，但屬於過去式，後續大概率將會隨需求回升而改善。根據第一季業績，主流鋼鐵股的年化市盈率僅4至7倍，處於估值歷史低位，在景氣上行背景下投資價值顯現。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

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記者：林衛

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鋼材股 馬鞍山鋼鐵（00323） 港股 板塊

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