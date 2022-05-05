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【百勝中國】中金：疫情影響第二季或錄虧損 百勝維持全年開店指引

股樓投資 12:37 2022/05/05

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百勝中國（09987）第一季收入按年升4%至26.7億美元，經調整淨利潤按年跌56%至1.02億美元。期內，同店銷售同比下降8%，餐廳層面利潤率下跌4.9個百分點至13.8%，主要由於國內疫情散發下較多門店暫時關閉、同店銷售下滑帶來經營去槓桿效應等，業績基本符合預期。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

中金報告指，疫情反覆和成本上漲下業績承壓，第二季或錄得經營虧損。其中，華東地區受影響顯著，該地區在百勝中國旗下門店及銷售收入中佔比達30%至40%。公司估計3月和4月分別有平均超1,700家店和約3,000家店暫時停業或僅提供外賣和外帶服務，同店銷售均下滑超過20%。公司估計3月錄得經營虧損，且除非疫情5、6月顯著改善，否則第二季將錄得經營虧損。

【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁

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該行認為，百勝中國維持全年開店指引不變，並迅速採取措施應對疫情不利衝擊，例如設計替代物流路線，設立臨時裝卸地點和優化採購；全國範圍內調整營銷活動、簡化菜單並推廣外賣外帶等，反映背後的供應鏈系統、數字化能力和運營管理能力作出支撐。基於對門店模型的靈活調整和良好的單店模型，公司新店儲備仍保持充沛，暫時維持全年淨開店1,000至1,200家的目標不變。因此，看好公司長期邏輯，維持「跑贏行業」評級。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

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記者：林衛

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