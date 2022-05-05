【百勝中國】中金：疫情影響第二季或錄虧損 百勝維持全年開店指引

百勝中國（09987）第一季收入按年升4%至26.7億美元，經調整淨利潤按年跌56%至1.02億美元。期內，同店銷售同比下降8%，餐廳層面利潤率下跌4.9個百分點至13.8%，主要由於國內疫情散發下較多門店暫時關閉、同店銷售下滑帶來經營去槓桿效應等，業績基本符合預期。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

中金報告指，疫情反覆和成本上漲下業績承壓，第二季或錄得經營虧損。其中，華東地區受影響顯著，該地區在百勝中國旗下門店及銷售收入中佔比達30%至40%。公司估計3月和4月分別有平均超1,700家店和約3,000家店暫時停業或僅提供外賣和外帶服務，同店銷售均下滑超過20%。公司估計3月錄得經營虧損，且除非疫情5、6月顯著改善，否則第二季將錄得經營虧損。

【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行認為，百勝中國維持全年開店指引不變，並迅速採取措施應對疫情不利衝擊，例如設計替代物流路線，設立臨時裝卸地點和優化採購；全國範圍內調整營銷活動、簡化菜單並推廣外賣外帶等，反映背後的供應鏈系統、數字化能力和運營管理能力作出支撐。基於對門店模型的靈活調整和良好的單店模型，公司新店儲備仍保持充沛，暫時維持全年淨開店1,000至1,200家的目標不變。因此，看好公司長期邏輯，維持「跑贏行業」評級。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛