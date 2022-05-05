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【美國加息】短期港元拆息反回落　1個月HIBOR連跌5日至0.187厘、半年期拆息走高

宏觀解讀 11:46 2022/05/05

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【美國加息】短期港元拆息反回落　1個月HIBOR連跌5日至0.187厘、半年期拆息走高

美國聯儲局如市場預期加息0.5厘，並公布6月起縮表，首3個月每月縮表475億美元。聯儲局加息縮表進程如預期，並排除6月加息0.75厘的可能，最新港元拆息不升反跌，當中與樓按H按相關的一個月HIBOR連跌5個交易日，今日跌0.31基點至0.18708厘，為近三星期低位。

不過，較長時期的6個月和12個月港元拆息就有較明顯上升，當中6個月HIBOR較昨日增409.6基點至1.30173厘。

聯儲局加息0.5厘、6月起縮表每月475億美元 鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性，可見【下一頁】

年期 5月5日HIBOR（厘） 單日變幅
隔夜 0.04577 -21.5基點
1周 0.07845 -6.6基點
2周 0.11077 -27.4基點
1個月 0.18708 -31基點
2個月 0.45554 -29.2基點
3個月 0.74185 -54.2基點
6個月 1.30173 +409.6基點
12個月 2.23393 +65.3基點
1基點為0.0001

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美國聯儲局 加息 縮表 H按 拆息

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