▲ 【美國加息】短期港元拆息反回落 1個月HIBOR連跌5日至0.187厘、半年期拆息走高

美國聯儲局如市場預期加息0.5厘，並公布6月起縮表，首3個月每月縮表475億美元。聯儲局加息縮表進程如預期，並排除6月加息0.75厘的可能，最新港元拆息不升反跌，當中與樓按H按相關的一個月HIBOR連跌5個交易日，今日跌0.31基點至0.18708厘，為近三星期低位。

不過，較長時期的6個月和12個月港元拆息就有較明顯上升，當中6個月HIBOR較昨日增409.6基點至1.30173厘。

年期 5月5日HIBOR（厘） 單日變幅 隔夜 0.04577 -21.5基點 1周 0.07845 -6.6基點 2周 0.11077 -27.4基點 1個月 0.18708 -31基點 2個月 0.45554 -29.2基點 3個月 0.74185 -54.2基點 6個月 1.30173 +409.6基點 12個月 2.23393 +65.3基點 1基點為0.0001

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