【美國加息】短期港元拆息反回落　1個月HIBOR連跌5日至0.187厘、半年期拆息走高

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【美國加息】摩根資管：過激的收水行動仍有機會帶來衰退風險 一文看清投資界對加息縮表看法（不斷更新）
美國聯儲局如市場預期加息0.5厘，並公布6月起縮表，首3個月每月縮表475億美元。聯儲局加息縮表進程如預期，並排除6月加息0.75厘的可能，最新港元拆息不升反跌，當中與樓按H按相關的一個月HIBOR連跌5個交易日，今日跌0.31基點至0.18708厘，為近三星期低位。
不過，較長時期的6個月和12個月港元拆息就有較明顯上升，當中6個月HIBOR較昨日增409.6基點至1.30173厘。
|年期
|5月5日HIBOR（厘）
|單日變幅
|隔夜
|0.04577
|-21.5基點
|1周
|0.07845
|-6.6基點
|2周
|0.11077
|-27.4基點
|1個月
|0.18708
|-31基點
|2個月
|0.45554
|-29.2基點
|3個月
|0.74185
|-54.2基點
|6個月
|1.30173
|+409.6基點
|12個月
|2.23393
|+65.3基點
|1基點為0.0001
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