  • 27°C
香港時間 : 2022505日 (四) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國務卿布林肯確診新冠 最近無與拜登接觸

環球社會熱點 11:41 2022/05/05

分享：

分享：

美國白宮高級官員近日相繼確診新冠肺炎，美國國務院宣布， 國務卿布林肯近日出現確診症狀，周三（4日）對新冠病毒測試呈陽性反應，最近沒有與總統拜登接觸。布林肯需居家隔離，原定發表講話的行程要取消或推遲。

美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高 【下一頁】

國務院宣布，布林肯（Antony Blinken）周三對新冠檢測呈陽性反應，他已完全接種新冠疫苗及已打第3針，目前症狀輕微。布林肯將會在家隔離及居家工作，原定當日在華盛頓的科威特大使館發表講話亦要取消。

國務院補充指，布林肯最近沒有與拜登（Joe Biden）接觸，根據疾控中心（CDC）指引，拜登不被視為密切接觸者。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登周二（3日）檢測呈陰性反應。

拜登又失言 稱確保俄擁標槍導彈？ 【下一頁】

布林肯確診當日曾接見瑞典外交部長林德（Ann Linde）、周二（4日）會晤墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）。國務院已按照聯邦衛生機構指引，通知相關密切接觸者。

埃布拉德周三表示，已接受新冠病毒檢測，結果呈陰性。他周四(5日)會如期總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador） 出訪中美洲及加勒比海。

白宮上周六（30日）舉行記者協會晚宴，有約2,600人出席，事後多人相繼確診，包括有出席晚宴的布林肯。此外，副總統賀錦麗（Kamala Harris）上周二（26日）亦宣布確診。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

瑞典稱獲美承諾提供安全保障 若申請加入北約
今日
瑞典稱獲美承諾提供安全保障 若申請加入北約
【新冠肺炎】南非疫情回溫 世衛指BA.4及BA.5所致
今日
【新冠肺炎】南非疫情回溫 世衛指BA.4及BA.5所致
中歐兩國表明反對 歐盟涉俄油新制裁
今日
中歐兩國表明反對 歐盟涉俄油新制裁
英國兩房工業風單位月租5600元 網民嫌裝修似監獄
今日
英國兩房工業風單位月租5600元 網民嫌裝修似監獄
Justin Bieber意識婚姻無助解決煩惱 曾一度情緒崩潰
今日
Justin Bieber意識婚姻無助解決煩惱 曾一度情緒崩潰

你可能感興趣

瑞典稱獲美承諾提供安全保障 若申請加入北約
今日 11:31
瑞典稱獲美承諾提供安全保障 若申請加入北約
【新冠肺炎】南非疫情回溫 世衛指BA.4及BA.5所致
今日 11:04
【新冠肺炎】南非疫情回溫 世衛指BA.4及BA.5所致
中歐兩國表明反對 歐盟涉俄油新制裁
今日 10:49
中歐兩國表明反對 歐盟涉俄油新制裁
疫情 傳染病 美國 拜登 布林肯 新冠肺炎疫情 美國國務院 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間12:00）

下一篇文章

瑞典稱獲美承諾提供安全保障 若申請加入北約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【烏克蘭戰爭】歐盟兩國反對新制裁 俄軍傳攻入馬里烏波爾鑄鐵廠（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟兩國反對新制裁 俄軍傳攻入馬里烏波爾鑄鐵廠（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月05日 時間12:00）
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款