美國務卿布林肯確診新冠 最近無與拜登接觸

美國白宮高級官員近日相繼確診新冠肺炎，美國國務院宣布， 國務卿布林肯近日出現確診症狀，周三（4日）對新冠病毒測試呈陽性反應，最近沒有與總統拜登接觸。布林肯需居家隔離，原定發表講話的行程要取消或推遲。

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國務院宣布，布林肯（Antony Blinken）周三對新冠檢測呈陽性反應，他已完全接種新冠疫苗及已打第3針，目前症狀輕微。布林肯將會在家隔離及居家工作，原定當日在華盛頓的科威特大使館發表講話亦要取消。

國務院補充指，布林肯最近沒有與拜登（Joe Biden）接觸，根據疾控中心（CDC）指引，拜登不被視為密切接觸者。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登周二（3日）檢測呈陰性反應。

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布林肯確診當日曾接見瑞典外交部長林德（Ann Linde）、周二（4日）會晤墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）。國務院已按照聯邦衛生機構指引，通知相關密切接觸者。

埃布拉德周三表示，已接受新冠病毒檢測，結果呈陰性。他周四(5日)會如期總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador） 出訪中美洲及加勒比海。

白宮上周六（30日）舉行記者協會晚宴，有約2,600人出席，事後多人相繼確診，包括有出席晚宴的布林肯。此外，副總統賀錦麗（Kamala Harris）上周二（26日）亦宣布確診。

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責任編輯：郭麗明