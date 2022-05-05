【美國加息】港元一個月拆息（HIBOR）料上升　業主供樓貴幾多？

美國加息半厘，並於下月開始縮表。金管局總裁余偉文說，美國加息一段時間之後，港息便跟升，而今次港息上升的時間，可能較上次加息周期快，呼籲市民置業時小心。雖然本地銀行暫未宣布調升最優惠利率（P），但市場預期美國加息步伐將加快，意味港息年內遲早跟隨美息向上，勢影響供樓人士負擔。若利率上升的話，對業主影響有多大？

現時業主大多採用H按，受一個月銀行同業拆息（HIBOR）影響，由於H按所參考的HIBOR波動較高，若美國加息步伐加快，勢令HIBOR抽高，而H按用家必受影響。現時銀行提供的新做H按利率，低至H加1.3厘，以500萬元貸款額、30年還款期為基礎，今日（5月5日）HIBOR定價為0.19厘計，意味H按實際按息為1.49厘，而每月供款約17,232元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，一個月HIBOR將於本季末升至0.6厘水平，更有機會挑戰0.8厘以下，但對使用H按的供樓人士來說，開支暫未大增（見下圖）。

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中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次美息上升半厘後，預期一個月HIBOR會逐步輕微上升至0.4%，屆時H按之按息將升至約1.7%，由於市場普遍預期美國將於下月再加息0.5厘，料其後本港按息或邁向接近2%水平，對比現時按息1.5%，加幅約半厘，每100萬元按揭額計（30年期），每月供款增加約250元，相信影響輕微。

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