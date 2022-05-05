  • 27°C
香港時間 : 2022505日 (四) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】港元一個月拆息（HIBOR）料上升　業主供樓貴幾多？

股樓投資 12:40 2022/05/05

分享：

分享：

美國加息半厘，並於下月開始縮表。金管局總裁余偉文說，美國加息一段時間之後，港息便跟升，而今次港息上升的時間，可能較上次加息周期快，呼籲市民置業時小心。雖然本地銀行暫未宣布調升最優惠利率（P），但市場預期美國加息步伐將加快，意味港息年內遲早跟隨美息向上，勢影響供樓人士負擔。若利率上升的話，對業主影響有多大？

現時業主大多採用H按，受一個月銀行同業拆息（HIBOR）影響，由於H按所參考的HIBOR波動較高，若美國加息步伐加快，勢令HIBOR抽高，而H按用家必受影響。現時銀行提供的新做H按利率，低至H加1.3厘，以500萬元貸款額、30年還款期為基礎，今日（5月5日）HIBOR定價為0.19厘計，意味H按實際按息為1.49厘，而每月供款約17,232元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，一個月HIBOR將於本季末升至0.6厘水平，更有機會挑戰0.8厘以下，但對使用H按的供樓人士來說，開支暫未大增（見下圖）。

    點擊圖片放大
    +2

中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次美息上升半厘後，預期一個月HIBOR會逐步輕微上升至0.4%，屆時H按之按息將升至約1.7%，由於市場普遍預期美國將於下月再加息0.5厘，料其後本港按息或邁向接近2%水平，對比現時按息1.5%，加幅約半厘，每100萬元按揭額計（30年期），每月供款增加約250元，相信影響輕微。

【iM Cafe】入市睇實20600 科企獲放生騰訊可吼 ?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

縮表 拆息 H按 加息

下一篇文章

【百勝中國】中金：疫情影響第二季或錄虧損 百勝維持全年開店指引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款