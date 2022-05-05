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瑞典稱獲美承諾提供安全保障 若申請加入北約

環球政治 11:31 2022/05/05

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俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，附近鄰國紛憂慮成為下一個目標，其中北歐的芬蘭及瑞典更是有傳準備申請加入北約應對。瑞典外長林德表示，已獲得美國承諾，若申請加入北約，美國會提供安全保障。

中歐兩國表明反對 歐盟涉俄油新制裁 【下一頁】

林德（Ann Linde）周三（4日）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面後表示，感到十分確定若瑞典申請加入北約（NATO），美國會確保提供支援。林德強調，相關安全保障非如北約成員國所享有，但她拒絕透露更多詳情。

林德僅表明，在獲得的美國安全保障下，俄羅斯應該了解，莫斯科政府對瑞典作出的任何威脅或破壞活動，美國將不會坐視不理。

美國國務院亦發出聲明，指布林肯再次重申華府十分歡迎北約有新成員加入，但未提及林德所言的安全保障。

【烏克蘭戰爭】歐盟第6輪制裁 今年内全面淘汰俄石油 【下一頁】

瑞典防長上月曾表示，一旦申請加入北約可能引發俄羅斯連串回應，可能包括網絡攻擊及政治宣傳等手法，破壞瑞典國家安全。俄羅斯早前亦警告，若芬蘭與瑞典成為北約成員國，或在加里寧格勒（Kaliningrad）部署核武及超高音速導彈。

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責任編輯：吳漢培

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