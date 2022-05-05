【三星芯片】三星推出UFS 4.0芯片　傳輸速度快上一代1倍

▲ UFS 4.0採用三星的第7代V-NAND記憶體和專利控制器，可支援高達1TB的存儲容量。（三星官網）

儲存容量是購買智能手機時的重要考慮之一，現時大多數Android手機都是採用UFS（Universal Flash Storage）芯片，至於旗艦機則會配備較新型號的3.0或3.1 UFS芯片。三星宣布推出新一代UFS 4.0芯片，聲稱傳輸速度較UFS 3.1快1倍。

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UFS 4.0採用三星的第7代V-NAND記憶體和專利控制器，可支援高達1TB的存儲容量，連續讀取速度高達4,200MB/s，連續寫入速度則高達2,800MB/s。與上一代產品UFS 3.1相比，新的儲存技術還能提高連續讀取速度46%功率效率（power-efficiency）。

傳輸速度達23.2Gbps

UFS 4.0的單通道（per lane）傳輸速度高達23.2Gbps，較UFS 3.1快1倍。三星表示，速度提高除了讓手機更流暢，高效率的表現也能讓手機更省電。此外，UFS 4.0將非常適合需要大量數據處理的5G智能手機，並期望該技術將會在VR、AR和汽車應用中應用。

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三星預計UFS 4.0芯片將在第三季度開始大規模生產，並預計在2023年第一季推出的Galaxy S23系列上使用。

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責任編輯：陳卓賢