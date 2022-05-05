  • 27°C
香港時間 : 2022505日 (四) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星芯片】三星推出UFS 4.0芯片　傳輸速度快上一代1倍

科技 12:30 2022/05/05

分享：

分享：

UFS 4.0採用三星的第7代V-NAND記憶體和專利控制器，可支援高達1TB的存儲容量。（三星官網）

儲存容量是購買智能手機時的重要考慮之一，現時大多數Android手機都是採用UFS（Universal Flash Storage）芯片，至於旗艦機則會配備較新型號的3.0或3.1 UFS芯片。三星宣布推出新一代UFS 4.0芯片，聲稱傳輸速度較UFS 3.1快1倍。

【三星動向】三星T7 Shield便攜式SSD　較SATA SSD快逾1.9倍

UFS 4.0採用三星的第7代V-NAND記憶體和專利控制器，可支援高達1TB的存儲容量，連續讀取速度高達4,200MB/s，連續寫入速度則高達2,800MB/s。與上一代產品UFS 3.1相比，新的儲存技術還能提高連續讀取速度46%功率效率（power-efficiency）。

傳輸速度達23.2Gbps

UFS 4.0的單通道（per lane）傳輸速度高達23.2Gbps，較UFS 3.1快1倍。三星表示，速度提高除了讓手機更流暢，高效率的表現也能讓手機更省電。此外，UFS 4.0將非常適合需要大量數據處理的5G智能手機，並期望該技術將會在VR、AR和汽車應用中應用。

【智能電視】Samsung Neo QLED 8K智能電視機　家居影視娛樂升級

三星預計UFS 4.0芯片將在第三季度開始大規模生產，並預計在2023年第一季推出的Galaxy S23系列上使用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【芯片合作】三星電機助蘋果　開發M2芯片
2022/04/22
【芯片合作】三星電機助蘋果　開發M2芯片
【地球日】三星夥植物設計師　推環保手機殼
2022/04/22
【地球日】三星夥植物設計師　推環保手機殼
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
2022/04/25
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星爭議】三星Galaxy廣告惹爭議　被批忽略女性安全
2022/04/29
【三星爭議】三星Galaxy廣告惹爭議　被批忽略女性安全

你可能感興趣

【芯片合作】三星電機助蘋果　開發M2芯片
12:26 2022/04/22
【芯片合作】三星電機助蘋果　開發M2芯片
【地球日】三星夥植物設計師　推環保手機殼
17:00 2022/04/22
【地球日】三星夥植物設計師　推環保手機殼
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
16:07 2022/04/25
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
Samsung 汽車 科技產品 移動裝置 記憶體 晶片 智能手機 Galaxy S 專利 VR

下一篇文章

【Meta人才招聘】Meta放緩招聘　減營業成本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款