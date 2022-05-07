【醫療科技】港初創斥資百萬　研嵌入式人體生物信號傳感耳機

▲ Actywell Digital重創始人（銷售及運營）（Re-Founder, Sales & Marketing）高承殷（左）稱，耳機數據讀取的穩定性比手環和手錶更準確。右為策略項目總監胡廣發。（曾耀輝攝）

隨著科技革新新興消費市場，加上疫情的推助，大眾對於監控自身生理資訊的意識變得高漲，穿戴裝置的需求不斷提升。除了大型科技企業加緊腳步為設備研發新功能外，本地亦有初創正默默開發具備智能人體監測技術的耳機，讓個人用戶監測自身健康外，也可方便醫護準確地監察病人情況，減輕工作壓力。

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因應新冠疫情而衍生的遙距醫療需求，可穿戴醫療設備市場的增長潛力巨大。本地初創安迪威數碼（Actywell Digital）把握時機，於2020年底投放7位數字資金，開發嵌入式人體生物訊號傳感耳機Hera Leto Temperature，實時偵測用戶的體溫、心率、呼吸率及血氧等生理數據。

耳機讀取數據 較手錶手環準確

Actywell Digital重創始人（銷售及運營）（Re-Founder, Sales & Marketing）高承殷（Perry）指出，最初在研發耳機時，目標並非進駐醫療市場，而是為工作場所的安全而設，「疫情爆發後，不少企業都希望能掌握旗下員工的健康狀況，檢測員工是否有新冠肺炎徵狀，如發燒、呼吸困難或疲勞等，避免因病毒在辦公場所擴散，而要長時間關閉停工。」了解到市場痛點後，該企在3個月內，研發出Hera Leto Temperature，並提供約50隻產品予菲律賓工廠試用。

後來因疫情爆發導致本港醫護人手不足，Actywell Digital盼能將產品拓展到醫療應用，以減輕在醫院、診所及老人院工作的醫護負擔。Perry表示，當患者戴上耳機時，系統便會持續進行實時監測。當數據出現異常時，即時響起警號，通知醫護作進一步診斷和治理。

目前市面上可監測健康數據的穿戴裝置，一般都以手環及手錶為主，被問及為何該企選擇研發耳機？Perry解釋，除了希望憑較獨特的產品在市場突圍外，也因耳機讀取數據的穩定性，比手環和手錶準確。

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他解釋：「穿戴裝置主要都是利用光學偵測器測量用家的身體情況，但由於大眾佩戴手環及手錶的習慣不一，有些人喜歡反轉戴、有些人喜歡寬鬆地戴於腕骨位置，這些因素都會影響監測結果的準確性。」他補充，耳朵是人體其中一個最容易讀取數據，而又不會影響日常活動的器官，加上耳機的戴法基本上只有一種，理論上準確度更高。

據悉，目前Hera Leto Temperature的體溫監測功能偵測準確率，與藥丸膠囊溫度計（Telemetric Pill）的標準相比，僅相差0.28℃；至於血氧偵測準確率，已達到美國食品藥品監督管理局（FDA）標準。

初創難抗大企 盼政府給予機會「Trial and error」

不過，雖然穿戴裝置市場前景明朗，但行業競爭激烈，科技大企都施展渾身解數搶奪市場佔比，初創要抗衡並非容易。

該企策略項目總監胡廣發（Patrick）坦言，目前政府提供予初創的輔助，大多只限於研發資金的部分；推動科技落地應用方面，進度依然相較保守，

很多時政府和私人機構，都只接受初創製作100%完成的貨品，否則完全不會給予機會。但對於初創來說，一定要透過了解用家體驗，反覆試驗（Trial and error）才會知道如何做到100%。

他認為最理想方式，是政府或私人機構可嘗試向初創購買少批量作試驗，合理地提供應用場景機會，讓初創能顯示實力，否則難以在競爭激烈的市場嶄露光芒。

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記者：曾曉汶

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