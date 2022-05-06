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【C.E.O.保險財策精英】宏利分組經理余智輝　完善入職配套作後盾　新事業舞台「疫」境創高峰

iMoney智富 00:00 2022/05/06

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敢於求變，往往是事業突破的成功關鍵！疫情對澳門的旅遊及娛樂業帶來重大衝擊，入行15年並擔任管理職級的余智輝（Chester），考慮到保險業前景亮麗，加上與正拓展團隊的宏利分組經理吳浩然（Walter）理念一致，毅然於2020年8月轉投保險業這個全新事業舞台。在「宏利C.E.O.計劃」為各行業精英提供的完善入職配套支持下，他於「疫」境中連續兩年獲得環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），更逐步建立起個人團隊，事業發展迎來另一高峰。

離開習慣良久的舒適圈並不容易，現職宏利分組經理的Chester在轉職至保險業時卻未有猶豫，全因他處事一向甚有規劃，並時刻留意市場及行業趨勢，當留意到疫情持續令娛樂業面對前所未有的變化，與其坐等未知何時出現的復甦之期，倒不如另尋一個發展蓬勃的行業重新出發！而近年一直穩步發展的保險業，正是他眼中的首選。

晉升制度完善　提供全面支援

有說「性格決定命運」，喜獲Chester加盟團隊的Walter，對此尤為認同。他憶述，Chester在決定投身保險業前，已做足資料搜集，對宏利已有一定了解，才通過朋友主動聯絡自己：「我們首次見面，已有一拍即合的感覺。Chester是一個有良好規劃的人；更重要是心思細密、成熟冷靜、胸有成竹又有清晰目標，很適合成為宏利團隊的一分子。事實證明確實如此！他入職後很快便取得亮眼業績，對團隊亦能發揮正面影響。未來期望他能獨當一面，青出於藍，以正面積極的態度鼓勵更多澳門人藉投購保險加強保障。」

Walter（右）十分欣賞Chester的性格及能力，認為他具備了成為頂尖保險顧問及領袖的特質，待累積更多行業經驗後，定可獨當一面，更上一層樓。

回顧踏上保險新舞台的第一步，Chester形容宏利是一個很好的起步平台，當中令他最為印象深刻，是其完善的晉升制度，為保險顧問提供大量發展機會，無論是發展個人業績以至建立團隊，均可獲得強而有力的支援。「甫入職已自覺選對了公司和團隊，各方面也能配合個人的整體發展，讓我能了解客戶所需，以至能為他們帶來最合適的產品與保障方案。」

培訓全面到位　C.E.O.計劃增信心

Chester不諱言「宏利C.E.O.計劃」亦是促成他勇於轉戰保險界的重大誘因，這個為不同行業精英度身訂造的入職平台，無論是津貼抑或培訓方面皆勝人一籌，培訓項目亦多元化，從開發高資產客戶到掌握不同保單的特色，能顧及多方面的需要，為他初期開拓客源及成功簽單提供一定助力。「C.E.O.計劃更會指派富行業經驗的教練定期與我進行一對一的個人化指導（Coaching），讓我知悉未來的發展方向與制定事業發展藍圖，在保險業發展自然更具信心與動力。」

提到業績優異，2021至22年度更只以半年達成MDRT指標，Chester認為保險顧問首要具備專業知識與忠誠，進而透過不斷進修，從經驗與學習中得到提升，方能取信於客戶。

積極拓建團隊　為客戶帶來增益

「我時刻保持歸零的心態，忘記背後，努力面前，無論過往做到怎樣的成績也好，更重要的是朝着新的目標進發。」他補充，團隊配合亦是重要一環，很感恩有團隊支持，如後勤同事支援保單的行政工作、Walter的指導與支持等，形成強大的後盾，令自己毋須單打獨鬥，就能成就這些佳績。

展望未來的發展目標，Chester指過去兩年集中拓展個人業績，已建立起一定基礎，故期望自己在不斷求進之餘，更能藉多元保險產品幫助更多客戶。「今年下半年會同時兼顧建立個人團隊及拓展個人業績，目前已招攬了5名志同道合的成員，因為有着一致的方向，在溝通及經營上明顯較具效率，同時可借助每個人的專長，共同合作達致優勢互補，令團隊一起進步，為更多客戶帶來專業服務。」

在宏利及團隊的支持下，Chester入職短短時間便建立起自己的團隊，獲晉升為分組經理，令他體會到宏利以實力說話、敢想便能不同的無限發展空間，令他對未來充滿期盼。

（特約）

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