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【AR眼鏡】Google收購MicroLED初創　優化AR顯示屏技術

科技 11:06 2022/05/05

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Google表示，Raxium的MicroLED技術能幫助Google建構更節能、色彩更鮮艷的AR顯示器。（Raxium官網截圖）

Google近年積極部署開發AR眼鏡，繼2020年收購智能眼鏡制造商North後，日前再收購MicroLED顯示屏初創公司Raxium，並表示該公司的技術是打造新一代AR眼鏡的關鍵。

【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場

Raxium於2017年成立，專為AR、MR設備開發Micro LED顯示屏。現時Raxium正研究Micro LED的「單片集成」（monolithic integration），可望顯著降低成本。

【元宇宙】Meta擬2024年發布首款AR眼鏡　無需依賴iOS或Android設備

根據Raxium的網站介紹，現今手機上的超級AMOLED顯示器的像素間距約為50微米，而其MicroLED顯示屏可實現約3.5微米的極限距離。Google表示，Raxium的MicroLED技術能幫助Google建構更節能、色彩更鮮艷的AR顯示器。

預計2024年   推出AR眼鏡

Google目前正研發一種新AR設備，代號為「Project Iris」，預計2024年推出。Google最近也在招募人才開發「AR 作業系統」（Augmented Reality OS），預計可用於數十億人及Project Iris設備。

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責任編輯：陳卓賢

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