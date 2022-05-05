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【新冠肺炎】南非疫情回溫 世衛指BA.4及BA.5所致

環球社會熱點 11:04 2022/05/05

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新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，各地陸續發現其亞變種病毒。南非近期新增新冠確診人數急增，世界衛生組織（WHO）周三指是BA.4及BA.5亞變種病毒所致。WHO表示 ，目前尚未知道BA.4及BA.5會否更容易導致重症發生，但指兩者是疫情大流行尚未結束的標誌。

英國研究指出 新冠入院重症或有認知問題如老20歲 【下一頁】

世衛於4月中旬開始追蹤BA.4及BA.5亞變種病毒，世衛數據顯示，南非5月1日時新增逾6,500宗確診，數量呈上升趨勢。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreysus）周三（4日）引述最先發現BA.4及BA.5的南非科學家表示，兩者為南非近期確診激增的原因。

譚德塞表示，對於BA.4及BA.5會否導致更嚴重病徵，目前還言之尚早下結論。世衛更新其流行病學報告，指兩者已獲得部分或影響其特徵的額外突變。世衛強調，兩者是大流行尚未結束的另一跡象。譚德塞透露，南非在基因測序中發現BA.4及BA.5病毒，顯示測試仍至關重要。

澳洲發現3款Omicron亞變種 警告冬天或再爆疫情 【下一頁】

南非僅得不足45%成年人完成2劑疫苗接種，曾在3月時連續2日未錄得新增死亡報告。但南非4月初時取消所有新冠疫情限制措施，世衛數據顯示，其後確診人數再度激增，在過去一周躍升近50%。

雖然南非疫情有所回溫，但譚德塞表示，全球新增確診病例數目繼續下跌，每周新增死亡人數正處於2020年3月疫情大流行以來的最低位。譚德塞堅持，保護民眾及的最佳方法依然是接種疫苗，同時採取公共衛生及社會防疫措施。

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責任編輯：李俊儀

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