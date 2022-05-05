  • 26°C
香港時間 : 2022505日 (四) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】瑞銀：鮑威爾偏鴿言論對股債屬積極　美經濟軟著陸可期、股市年底有望進一步走高

股市 10:59 2022/05/05

分享：

分享：

【美國加息】瑞銀：鮑威爾鴿派言論對股債屬積極　美經濟軟著陸可期、股市年底有望進一步走高

美聯儲在本港凌晨時間宣布加息50個基點至0.75-1厘，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，美聯儲的行動符合市場預期，但投資者最初的反應不大，直至聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上回應記者提問，股市才明顯反彈。

瑞銀稱，鮑威爾的言論令鴿派投資者感到驚訝，這對債券和股票市場屬積極，美國2年期國債收益率下跌14個基點至2.64%。

聯儲局加息0.5厘、6月起縮表每月475億美元，鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性，看【下一頁】

瑞銀料經濟能夠軟著陸

瑞銀稱其觀點與美聯儲基本一致，正如鮑威爾所指，俄烏衝突和中國封控措施對供應端造成額外衝擊，這些都增加通脹壓力，使央行壓抑通脹的工作變得更加困難。然而，瑞銀稱仍然相信經濟能夠軟著陸。

瑞銀解釋，總體而言，美國家庭和企業資產負債表都強勁，即使利率上升，消費和投資也料將繼續增長。另外，過去一年「過熱」的商品價格將大幅下滑，這應有助於整體通脹降溫，減輕美聯儲將利率提高至遠高於中性水平的壓力。瑞銀預計3月PCE價格指數為6.6%，到年末前料將降至4%以下，這應允許美聯儲在利率升至2.5%左右的中性水平後，加息週期得以暫停。

一文看投資界對加息縮表看法，看【下一頁】

瑞銀預計美股年底有望進一步走高 建議投資價值板塊

瑞銀稱，按照其基準情景，即增長和通脹溫和放緩，美股今年末有望進一步走高，投資者應考慮：投資於價值板塊；應對利率走高和通脹上行；為投資組合進行對沖；以及駕馭好市場波動性。

相關文章：

【美國加息】美息不斷上升　香港經濟是否頂得住？　3經濟師為你分析

【美國加息】金管局上調基本利率至1.25厘　余偉文：港銀加息因應自身成本架構

美股 大行報告 貨幣政策 財政政策 債券 經濟 股票 加息 通脹 鮑威爾

上一篇文章

【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code）

下一篇文章

美國加息│ 加息0.5厘比預期「溫和」　美股陰霾盡消？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】鮑威爾排除單次加息0.75厘 道指飆932點 納指升3.2%
【美股收市】鮑威爾排除單次加息0.75厘 道指飆932點 納指升3.2%
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲52關　恒指夜期急升215點（不斷更新）
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻　熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
Tesla（TSLA.US）企穩900美元關　唐牛教你短線操作
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【開市9點半】觀望美加息　港元1年定存高見2.1厘　半年1.5厘
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款