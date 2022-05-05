【美國加息】瑞銀：鮑威爾偏鴿言論對股債屬積極　美經濟軟著陸可期、股市年底有望進一步走高

▲ 【美國加息】瑞銀：鮑威爾鴿派言論對股債屬積極 美經濟軟著陸可期、股市年底有望進一步走高

美聯儲在本港凌晨時間宣布加息50個基點至0.75-1厘，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，美聯儲的行動符合市場預期，但投資者最初的反應不大，直至聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上回應記者提問，股市才明顯反彈。

瑞銀稱，鮑威爾的言論令鴿派投資者感到驚訝，這對債券和股票市場屬積極，美國2年期國債收益率下跌14個基點至2.64%。

瑞銀料經濟能夠軟著陸

瑞銀稱其觀點與美聯儲基本一致，正如鮑威爾所指，俄烏衝突和中國封控措施對供應端造成額外衝擊，這些都增加通脹壓力，使央行壓抑通脹的工作變得更加困難。然而，瑞銀稱仍然相信經濟能夠軟著陸。

瑞銀解釋，總體而言，美國家庭和企業資產負債表都強勁，即使利率上升，消費和投資也料將繼續增長。另外，過去一年「過熱」的商品價格將大幅下滑，這應有助於整體通脹降溫，減輕美聯儲將利率提高至遠高於中性水平的壓力。瑞銀預計3月PCE價格指數為6.6%，到年末前料將降至4%以下，這應允許美聯儲在利率升至2.5%左右的中性水平後，加息週期得以暫停。

瑞銀預計美股年底有望進一步走高 建議投資價值板塊

瑞銀稱，按照其基準情景，即增長和通脹溫和放緩，美股今年末有望進一步走高，投資者應考慮：投資於價值板塊；應對利率走高和通脹上行；為投資組合進行對沖；以及駕馭好市場波動性。

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