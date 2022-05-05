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中歐兩國表明反對 歐盟涉俄油新制裁

環球政治 10:49 2022/05/05

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歐盟為打擊俄羅斯，阻止其繼續對烏克蘭的戰爭，日前宣布新一輪制裁，包括年內全面淘汰俄羅斯石油。然而，匈牙利與斯洛伐克表明不支持新制裁，稱措施將有損兩國的能源安全。

【烏克蘭戰爭】歐盟第6輪制裁 今年内全面淘汰俄石油 【下一頁】

新制裁下，匈牙利與斯洛伐克獲准有額外一年時間，才完全實施全面淘汰俄羅斯石油。但匈牙利政府表示，目前未見歐盟如何計劃協助匈牙利處理過渡期，或是提供其他能源保障。匈牙利總統總理奧爾班（Viktor Orbán）表示，中歐國家遠比想像中依賴俄羅斯石油及天然氣。

匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）更表明，不支持現時版本的制裁。西亞爾托指歐盟的新制裁要求在短時間內禁止俄羅斯石油運往歐洲，揚言豁免經管道運輸俄羅斯原油，才可能支持新制裁。

【烏克蘭戰爭】德國總理拒訪基輔 在野黨魁高調晤澤連斯基 【下一頁】

斯洛伐克負責能源政策的副經濟部長加萊克（Karol Galek）向美國政治新聞網站Politico表示，斯洛伐克非反對制裁俄羅斯，同意要向莫斯科政府施壓，但指歐盟給予的一年時間實施全面禁運俄羅斯石油實在不足。

加萊克表示，斯洛伐克有可能在2025年完全擺脫俄羅斯石油，但強調時間仍可能過於緊迫。加萊克強調，歐盟新制裁將損害斯洛伐克的能源供應，同時影響奧地利﹑捷克及烏克蘭，甚至將摧毀歐洲的經濟。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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