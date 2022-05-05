【美國加息】景順趙耀庭：美國及亞太區股市或繼續波動　一文看清投資界對加息縮表看法（不斷更新）

▲ 【加息縮表】美國加息0.5厘兼落實縮表路徑 一文看清投資界對加息縮表看法

美國聯儲局結束一連兩天議息會議，一如預期加息0.5厘，聯邦基金利率區間提升到0.75厘至1厘。聯儲局同時宣布，自6月1日開始，每月以475億美元的步伐縮表；並在3個月內逐步提高縮表上限至每月950億美元，分別為600億美元國債及350億美元按揭抵押證券（MBS）。以下為投資界對聯儲局加息及縮表看法。

美息不斷上升 香港經濟是否頂得住？ 3經濟師為你分析【下一頁】

【更新至下午2時50分】

信安陳曉蓉：年底儲局資產負債表將減少約5000億美元 相當於加息一次

信安資金管理（亞洲）投資策略部主管陳曉蓉預期，聯儲局有機會在接下來的兩次會議，每次再加息50點子，隨著核心通脹放緩，9月、11月及12月的會議，則或每次加息25點子，年底前，指標利率或將攀升至2.5%至2.75%，將會超越2015年加息周期的頂峰。

陳曉蓉指，聯儲局宣布將於6月1日展開，規模由開始每個月475億美元（300億美元的美國國債及175億美元的按揭抵押證券），三個月之後規模將升至每個月950億美元（600億美元的美國國債及350億美元的按揭抵押證券）。以這個速度推算，到2022年底，資產負債表規模將減少約5000億美元，效果相當於加息一次。若果美國經濟未有陷入衰退，整個縮表計劃或歷時兩至三年，直至2024年底。

景順趙耀庭： 美國及亞太區股市或繼續波動

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，鑑於最近的第一季度工資價格數據按季增長5.8%，美聯儲具體指引反對更進取加息的舉措有些令人出乎意料。鮑威爾表示沒有看到工資價格指數式上升，趙耀庭認為，本周五將公內的的平均時薪數據應該能更清楚地說明經濟是否正在經歷工資價格指數式上升，估計美國的工資可能會繼續面臨上行​​壓力，儘管核心通脹的其他部分可能會在今年下半年開始降溫。

趙耀庭表示，政策失誤的風險仍然很高，一方面可能收緊速度不足以對抗通脹，又或者過於鷹派的立場導致當前商業周期結束；儘管聯儲局在2022年落實政策正常化，但預計Omicron後經濟重啟的持續勢頭將有助於維持美國的增長。迄今為止，美國的實際收入受到通脹上升的影響，但健康的家庭資產負債表有助於維持消費者支出，預計這一個動力繼續幫助家庭度過通脹風暴。

趙耀庭稱，總體而言聯邦公開市場委員會決定和鮑威爾的遠期加息指引表明，聯儲局在應對高通脹水平的同時繼續嘗試實現軟著陸，聯儲局將在今年餘下時間繼續以盡可能快的速度達至中性政策利率為目標，以符合當前的市場預期，風險主要是收益率進一步上行，鑑於緊縮環境，美國和亞太地區股市可能會繼續經歷一些波動。迄今為止，全球市場在很大程度上從容應對這種緊縮政策，美國債券迄今為止剛面對了較大的震盪。

資管公司BRI：加息未必能解決供應鏈因素 政策失誤 硬著陸風險似乎正在增加

英國資產管理公司BRI Wealth Management 首席執行官Dan Boardman-Weston認為，由於通脹繼續觸及數十年高位，市場預期利率會上升，而美聯儲認為需要在高通脹預期變得根深蒂固之前迅速採取行動。

Weston預計，美聯儲將提前加息，未來幾個月或會迅速收緊至抑制經濟活動。儘管目前生活成本壓力，壘加更高的利率，意味美國增長前景較新冠疫情時期更加黯淡，但直言美聯儲很難做出平衡。

Weston解釋，通脹的很大一部分繼續由供應驅動，加息不會解決這些促成通脹的因素，認為今年是貨幣政策關鍵一年，政策失誤和硬著陸的風險似乎正在增加。

長實料港息全年加1% 短期料樓價影響不大

長實 （01113） 投資董事郭子威表示，俄烏戰爭及疫情持續均會影響國際油價，因而影響運輸成本，各國通脹快速上升，但相信有關因素並非正常經濟周期模式，估計此輪加息周期不會太長。

郭子威稱，香港最快要到年中後才會跟隨調整息率，預期港息全年加1%，短期相信對樓價的影響不大，而隨本港疫情受控，政府發放新一輪電子消費券，都會刺激香港經濟，令經濟盡快重回正軌，而且近期樓市氣氛明顯改善，成交量有所回升，樓價亦由疫情期間的谷底反彈，相信全年樓價會平穩發展，預期整體約有5%上下波幅。

摩根資管：繼續減持債券

摩根資產管理駐新加坡全球市場策略師Clara Cheong認為聯儲局的舉動已充分地被市場所消化，而市場對主席鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性，屬鴿派訊號，股市債市向好，孳息曲線轉斜，並解除投資者對聯儲局過激收水的憂慮。向前看，要觀察的是實際通脹數據，如果通脹回落，尤其是住屋類別，預料聯儲局在6、7月各加息50點子後，恢復加息25點子的步伐。對於聯儲局能否實現這精細的平衡並實現「軟著陸」還有待觀察，但目前相信美國經濟處於足夠強勁的位置，能以經承受更高的利率。不過，過激的收水行動仍有機會帶來衰退風險。

至於資產配置方面，摩根資產表示，繼續主張在目前環境下對多元資產投資組合的債券進行適度減持。美國消費者和企業將支持盈利增長，並繼續偏好股票。然而，投資者需要留意估值壓力，尤其是在貼現率上升的情況下，這壓力將對回報構成壓力。因此，集中挑選優質且合理估值的公司是在市場波動時期保持投資的一種方式。

瑞銀料經濟能軟著陸 美股後市可走高

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表報告指，美聯儲的行動符合市場預期，而鮑威爾的言論令鴿派投資者感到驚訝，這對債券和股票市場屬積極。瑞銀稱其觀點與美聯儲基本一致，正如鮑威爾所指，俄烏衝突和中國封控措施對供應端造成額外衝擊，這些都增加通脹壓力，使央行壓抑通脹的工作變得更加困難。然而，瑞銀稱仍然相信經濟能夠軟著陸。

該行指，按照其基準情景，即增長和通脹溫和放緩，美股今年末有望進一步走高，投資者應考慮：投資於價值板塊；應對利率走高和通脹上行；為投資組合進行對沖；以及駕馭好市場波動性。詳情可見【下一頁】

相關文章：

【加息縮表】聯儲局加息0.5厘、6月起縮表每月475億美元 鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性

【美國加息】余偉文：港元挨近7.85速度較上周期快 加息僅影響樓市多項因素之一